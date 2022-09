La microtendencia de las plumas llegó a nuestros armarios el pasado invierno en mangas de camisas, tops y vestidos. Este año se mantienen, pero con mucha más fuerza, tanto las plumas como el pelo y el estilo furry no dejarán de verse. Paula Echevarría nos ha dado una clase magistral de cómo integrar las plumas en nuestros outfit y triunfar. Ha creado su look con un accesorio statement que no es apto para todos los bolsillos.

Paula ha puesto fin a sus vacaciones en Marbella y ha vuelto a la ciudad con un modelito para volver a conquistar las calles de Madrid con su estilazo. En esta ocasión, se ha puesto un top de plumas de la firma Fetiche Suances en color verde strapless que nos ha dejado ojipláticas.

Paula Echevarría ha combinado su top de plumas con un bolso de 3900 euros

Una de las técnicas para no fallar en la elaboración de nuestros looks es usar un complemento statement llamativo y original. Solo tenemos que elegir las prendas poniendo el foco en nuestro accesorio y combinando colores y materiales. La actriz ha elegido un bolso mini de Valentino con pedrería verde ideal. A este le ha seguido el top, y unos zapatos de punta cuadrada con pedrería de Pinko Oficial.

Para darle un aire más casual y no excederse, Paula se ha enfundado en unos pantalones vaqueros de tiro alto y corte recto ligeramente ajustados. Es bien consciente de que la moda del pitillo está pasando a mejor vida. La nueva jueza de Got Talent no tiene miedo a mezclar prendas y es justo por ello por lo que consigue en muchas ocasiones estilismos con tanto tino. Los pantalones eran de la marca Stardivarius y son un must have de la temporada otoño-invierno que combinar con cualquier prenda.

Desliza para ver el look completo de Paula Echevarría y no dudes en incluir las plumas en tus estilismos.