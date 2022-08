La actriz celebró su 45 cumpleaños, una fecha muy especial que quiso compartir con amigos y familiares cercanos, con una pequeña gran fiesta. Dicen que los nacidos bajo el signo de Leo no pueden refrenar las ganas de ser el centro de atención. ¿Será por eso que no podemos quitar la mirada de su último estilismo? No tenemos ni idea. Lo que sí tenemos claro es que Paula Echevarría se ha enfundado en su cumpleaños en uno de los vestidos más buscados de internet. Así que nos hemos puesto manos a la obra para traeros todas sus copias.

El vestido con el que nos ha sorprendido Paula en su fiesta de cumpleaños podríamos pensar que es alta costura, pero aunque lo parezca, ni se acerca de lejos. El diseño del vestido es de una de las marcas de moda con más repercusión y que más revuelo causa en los últimos años. Sí, el vestido es de Shein, no hay nada de lo que avergonzarse. La prenda tiene un escote asimétrico con un tirante al hombro y otro caído, que dan paso a un pecho drapeado muy chic. Lo mejor es que está entallado con un corsé con estructura visible que acaba en una falda cruzada con forma de tulipán preciosa.

Paula Echevarría corona su look de cumpleaños con unos pendientes de Chanel

A este vestido no le dejan de salir réplicas casi idénticas en la red: Amazon, AliExpress… todas las grandes plataformas tienen un hueco para él. La cumpleañera eligió la versión blanca del vestido que mejor encajaba con su moreno marbellí, pero también está disponible en color rojo vibrante y en un camel más apagado.

Aunque, eso sí, lo mejor del look fueron los pendientes con los que coronó su estilismo. Unos pendientes de Chanel descatalogados con el logo CC más característico de la firma francesa, que ahora tienen un precio de 1.500 euros de segunda mano.

Paula es una mujer de contrastes y no le tiene ningún miedo a combinar una de las firmas más caras del planeta con, probablemente, la marca más barata y resultona del mercado. Desliza para ver el outfit de cumpleaños completo de Paula Echevarría y ficha las copias de su vestido.