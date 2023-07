En el mundo de la moda, siempre hay piezas que nos cautivan al instante. Esto ha sido lo que nos ha pasado exactamente con el último look de Paula Echevarría durante sus vacaciones en Navarrevisca, un municipio de Ávila. Para esta escapada rural ha apostado por un vestido diseñador por una de las firmas más en boga entre las famosas amantes de lo boho y lo étnico. Analizamos su estilismo y te damos todas las claves de tu look. ¿Cómo lo combinó? Te lo contamos a continuación.

La firma The IQ Collection, creada por Inés Domecq y Virginia Pozo, se ha convertido en uno de los placeres culpables de las que adoran la moda. Sus exclusivos y originales diseños sientan bien en cualquier tipo de situación. Hay quienes los utiliza para asistir como invitada a una boda, como para ir a una cena elegante o, por qué no, ir a la montaña. Esta firma ya ha hecho cameos en los armarios de celebrities como Eugenia Martínez de Irujo, Tana Rivera, Isabelle Junot o la Reina Letizia.

Las claves del vestido de The IQ Collection de Paula Echevarría

El vestido "maravilla" de Paula Echevarría firmado por The IQ Collection es una de esas creaciones que nos roba el corazón. Este deslumbrante vestido se presenta con estampados geométricos de colores vibrantes en tonos azules, marrones y naranjas. El diseño cuenta con un escote cerrado y unos tirantes anchos que dejan sus brazos al aire. Su falda llena de color y vuelo equilibraba lo entallado de la prenda en la parte superior, creando una silueta estupenda. Este vestido está disponible en la web de la firma a un precio de 170 euros.

Para completar este maravilloso estilismo, Paula Echevarría optó por accesorios muy playeros. Por un lado, un sombrero de ala ancha confeccionado en paja de la firma Raceu fue el complemento perfecto para protegerse mientras que le daba un toque distinto y rural a su estilismo.

Además, las sandalias de tiras negras de Mango añadieron un toque de sencillez y comodidad, permitiéndole caminar con estilo durante todo el día, aunque quizá no fuera el calzado más adecuado para una ruta pedregosa. Naturalmente, estos no fueron los únicos accesorios que la asturiana incluyó en su look. También incorporó unos pendientes dorados de tipo aro de su colección para Ágatha Paris. Para rematar el look y aprovechar para dar a conocer su última colaboración, la influencer se puso unas gafas de sol de su colaboración con la firma Hawkers con patilla metálica y cristales negros rectangulares.