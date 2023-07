Uno de los lujosos destinos en los que siempre confía la actriz a la hora de tomarse unas vacaciones es Marbella. Esta ciudad acoge cada año a cientos de turistas que no tienen ningún miramiento a la hora de gastar. Para dar un paseo por Puerto Banús, Paula Echevarría ha adecuado su outfit a lo que se estila en este paraíso de la opulencia se ha enfundado en un vestido que era pura tendencia, y ha estrenado un bolso no apto para todos los bolsillos. Te damos todos los detalles de su look a continuación y analizamos las prendas que llevó.

La influencer está muy al tanto de lo que se lleva en cada temporada y durante su última aparición pública ha vuelto a dejar claro que no se le escapa ni un solo trend. Para pasear entre yates, tiendas y restaurantes la asturiana ha elegido un look que no pudo estar más acertado y del que queremos extraer ideas que nos pueden servir para imitar su estilo este verano. ¡Vamos con ellas!

Paula Echevarría ha completado su estilismo en Puerto Banús con un bolso de Louis Vuitton

Por un lado, la actriz se enfundó en un precioso vestido drapeado de la firma Alejandra Montaner. El diseño contaba con un escote halter formado por finos tirantes y reforzado con otro par de tirantes finos en los hombros. Todo el talle estaba confeccionado en algodón y seda con un fruncido en el centro que creaba un efecto drapeado hasta sus caderas que daban paso a una falda larga muy ligera y con vuelo. Este vestido, modelo 'Masscob vestido Gaia' tiene un precio de 279,50 euros, está rebajado y disponible en la web oficial de la firma que ofrece una gran variedad de prendas ideales para la temporada estival.

Para completar su look, con una sonrisa en la cara y, como ella misma dice, 'como una niña con bolso nuevo'. La instagramer ha incorporado el Bolso Camera Box de Louis Vuitton a su enorme colección de bolsos y lo ha estrenado con este look. El precio de este bolso tipo caja confeccionado en piel de dos colores y con estampado del logotipo más célebre de la firma es de 2.700 euros. Una verdadera joya atemporal que se revaloriza con los años.

Para tematar el estilismo, Paula se calzó con unas sandalias planas con tiras en el empeine de cuero bicolor en los mismos tonos que el bolso. Todas estas tendencias también las podemos encontrar en moda low cost, por lo que fijarse en el look de Paula es una buenísima idea para conseguir estilismos informales más que acertados.