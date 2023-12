Paula Echevarría agotará para Nochevieja estas deslumbrantes botas de brillos de Primark

Desde el estreno de las colecciones de moda para Navidad, no hemos dejado de ver piezas de brillo y strass por todas partes. La fiebre por los toques de brillos vuelve para estas fiestas, y nuestras insiders favoritas, ya lo están llevando, como Paula Echevarría. La actriz ha lucido las botas más tendencia de la temporada.

Si hay un calzado que es un auténtico ‘must have’ para llevar con nuestros looks navideños son las botas altas con brillo. Seguro que no paras de verlas por todas partes: en las tiendas de moda, en tus famosas favoritas y, por supuesto, en las redes sociales. La última en lucirlas ha sido Paula, que nos enseña un look combinando esta tendencia con un ‘lookazo’ que te va a encantar.

La asturiana ha encontrado en Primark unas botas altas, hasta la rodilla, con strass, que seguro que te suenan porque se han hecho virales esta temporada. Son de la colaboración de Rita Ora con la marca irlandesa y, se están agotando tan rápido que solo las más rápidas pueden hacerse con ellas. Paula —quien, por cierto, también ha colaborado con esta marca— ha combinado este ‘hit’ con un vestido largo decorado con flores, un ‘outfit’ muy sexy e ideal para estas semanas de fiesta, aunque también quedarían ideales con un pantalón vaquero y top metalizado.

¿Cómo son las botas con strass de Paula Echevarría?

En realidad las botas con strass nunca han dejado de estar de moda, pero esta temporada en concreto destacan las que cumplen estas características:

Tacón fino : Este detalle es esencial. Generalmente se considera que las botas de tacón fino estilizan la figura. El tacón fino suele alargar visualmente la pierna y dar una apariencia más estilizada y elegante. Además, ayudan a mejorar la postura y dar un aspecto más refinado a diferentes tipos de atuendos, ya sea con vestidos, faldas o pantalones. Cuanto más tacón, mejor.

: Este detalle es esencial. Generalmente se considera que las botas de tacón fino estilizan la figura. El tacón fino suele alargar visualmente la pierna y dar una apariencia más estilizada y elegante. Además, ayudan a mejorar la postura y dar un aspecto más refinado a diferentes tipos de atuendos, ya sea con vestidos, faldas o pantalones. Cuanto más tacón, mejor. De color negro y súper brillantes: Da igual que tengas un millón de botas negras, nunca son suficientes. El negro es un color neutral que tiende a complementar y coordinar fácilmente con diferentes colores y estilos, lo que lo convierte en una opción bastante versátil.

Da igual que tengas un millón de botas negras, nunca son suficientes. El negro es un color neutral que tiende a complementar y coordinar fácilmente con diferentes colores y estilos, lo que lo convierte en una opción bastante versátil. Acabadas en punta: Estas botas con punta pueden contribuir a crear la ilusión de piernas más largas, especialmente si se combinan con pantalones o faldas del mismo tono que las botas. Son geniales porque dan una apariencia más estilizada y delgada, especialmente si tienes piernas más anchas.

Las botas con strass de Primark para copiar el ‘look’

Siguiendo estos requisitos, hemos fichado las botas con strass en Primark que son idénticas a las de Paula Echevarría y todavía quedan disponibles.

Cuestan 42 euros, tienen un tacón de aguja de diez centímetros y aunque no tienen pinta de ser muy cómodas tienen un estilazo que las hace irresistibles. ¿Te gustan? Para nosotras son de las más bonitas que hemos visto estas semanas, aunque las de Stradivarius de estilo militar también nos flipan.