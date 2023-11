Paula Echevarría sigue sumándose a las tendencias y nos ha sorprendido con un nuevo look formado por un pantalón 'efecto cuero, un cárdigan de canalé a rayas, y unas zapatillas deportivas. Y, como siempre, nos ha encantado.

Que la actriz asturiana no para de dejarnos inspiración para nuestros estilismos ya no es noticia, pero cada vez que lo hace no nos queda más remedio que escribir sobre ello. De hecho, incluso ya hemos ido a buscar su americana gris ochentera de Primark que nos descubría hace unos días y que tiene muchísimo estilo. Tampoco podemos dejar en el olvido su vestido negro de Stradivarius más ideal y cómodo para llevar las 24 horas del día. Pues bien, su último outfit, del que hoy os damos todos los detalles, también se ha colado en nuestra lista de deseos para las próximas semanas.

Estamos hablando de una idea súper favorecedora y de moda. ¡Se lo vamos a copiar! Desde el pantalón a las zapatillas deportivas que no se quita.

El look de otoño perfecto de Paula Echevarría con los pantalones 'efecto piel' de Stradivarius

Paula Echevarría ha elegido un pantalón de efecto piel de Stradivarius, de corte recto y tiro alto, que además de sentar de maravilla y hacer tipazo, es muy fácil de combinar con todo nuestro armario. Ella los ha llevado con un cárdigan de canalé y cuello en forma de 'V' en color blanco y negro, y unas zapatillas deportivas de la marca 'New Balance' de color gris que no pueden tener más rollazo.

Si ya estás pensando en emular a la 'it girl', tenemos buenas noticias porque en este momento el pantalón está recién llegado a la web. Es un modelos de wide leg o con pierna ancha, son un estilo de pantalones con piernas más anchas que los tradicionales. Destacan por ser ser un poco más holgados en la cadera y los muslos, por lo que compensan la silueta, alargan la figura y, además, a un precio asequible. Cuestan 25,99 euros, y están disponibles de la talla 32 hasta la 42.

Copiamos, también, el cárdigan de canalé de Primark y sus zapatillas New Balance

Los pantalones ya de por sí nos han conquistado y ya nos imaginamos con ellos, pero es que Paula los ha combinado de forma básica en un look que no falla: con un jersey de rayas marineras de Primark. Es una chaqueta de silueta oversize, de estilo cárdigan que queda muy bonita, y sobre todo le da un toque juvenil. Tiene un cuello caja en forma de 'V' y botones en color plata que le dan aire muy moderno y está canalé por lo que es muy cómoda y calentita. Si te ha gustado al primer vistazo como a nosotras te contamos que en este momento la tienes disponible en la web de Primark y que su precio es de 19 euros. Es una prenda básica que vas a tener muchos años en tu armario, y que te resuelve todo tipo de estilismos.

La actriz ha combinado su estilismo con un súper zapatillas New Balance que nos gustan mucho porque además de estar de moda esta temporada, por su diseño hacen que ganemos algo de altura en talón y nos hacen parecer un poco más altas, con la silueta más estilizada. Son el modelo 'MR993' y tienen un precio de 240 euros y se pueden comprar a través de Amazon.

Pero ten en cuenta que es un modelo unisex, y prueba de ello es que tienes disponibles todas las tallas desde la 36 hasta la 51.No pueden tener más estilo, combinan con todo y quedan bien en cualquier edad.