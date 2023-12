Paula Echevarría agota el abrigo puffer de Primark y crea un look juvenil y asequible

Con la llegada del invierno, los abrigos informales y urbanos se convierten en aliados indispensables para enfrentar el frío con estilo. En medio de esta temporada helada, Paula Echevarría nos ha mostrado cómo triunfar con un look juvenil y súper asequible, creado a partir de prendas de moda low cost. Analizamos su estilismo y te desvelamos las prendas que ha utilizado para crearlo.

Paula Echevarría ha dado la bienvenida a las bajas temperaturas con un abrigo puffer negro de corte crop y acabado brillante de la colección de Rita Ora para Primark. Este diseño, que rápidamente se agotó en la web, se ha convertido en un imprescindible para los días informales. El corte crop de este plumífero no solo sienta bien a la figura, sino que hace que tus piernas se vean más largas, pues hace que el busto se eleve visualmente. También agrega un toque de modernidad con su acabado brillante, que casi roza el acabado vinilo, perfecto para destacar en las grises jornadas invernales.

El look más asequible y juvenil de Paula Echevarría

Este abrigo no solo demuestra que la moda asequible puede ser trendy. La colaboración entre Rita Ora y Primark ha causado sensación en las últimas semanas. Esta prenda de moda invernal que no solo refleja las últimas tendencias, sino que también se ha convertido en una pieza codiciada, no puede estar más de moda entre el público joven. Aunque ya solo sea posible encontrarla en tienda física, en la web oficial de la firma del gigante dublinés ofrece todavía una gran selección de prendas de esta colección que patrocina la cantante.

Para combinar el puffer, Paula ha optado por un LBD (Little Black Dress) de la firma Akala Studio, con falda mini, cuello cerrado y mangas abullonadas. La elección de este vestido negro confeccionado en dos texturas (lisa y canalé en la falda) demuestra la versatilidad de esta prenda clásica que, en manos de Paula, adquiere un aire moderno y fresco, perfecto para los días en los que no nos apetece pensar. El contraste entre el negro intenso del vestido y el brillo del puffer crea un equilibrio armonioso entre lo clásico y lo contemporáneo.

El diseño del vestido, con su falda mini y mangas abullonadas, resalta la feminidad de la asturiana. La versatilidad de este vestido permite que lo podamos llevar tanto de día como de noche. La clave para combinarlo de manera acertada en cada ocasión está en la elección de complementos y del calzado.

Las botas con suela track de Stradivarius

Para darle altura al conjunto, la actriz ha estrenado unas botas over the knee de Stradivarius con suela track, ajustadas y con acabado brillante. Con un precio de 45,99 euros, estas botas súper asequibles se han convertido en una tendencia buscada en la moda urbana. Aunque la actriz las ha combinado con medias negras translúcidas, son igualmente 'ponibles' con vaqueros holgados, vestidos midi y faldas vaqueras.

Aunque el resto del look es low cost, Paula Echevarría se dio un capricho con un bolso de mano muy lujoso, concretamente de la firma Longchamp. La firma francesa, conocida por su elegancia atemporal, ha ganado popularidad en los últimos tiempos, y se ha convertido en una elección sofisticada para poner la guinda a cualquier look.

El bolso Longchamp agrega un toque de exclusividad al estilismo, y eleva la estética del conjunto. La influencer ha demostrado que la moda asequible puede combinarse armoniosamente con elementos de alta gama. Aunque este accesorio no es de los más caros de la firma, lo podéis encontrar a un precio de 320 euros en su página web.