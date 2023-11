Si estás embarazada y estás buscando un vestido con estilo a la hora de vestiste en invierno, este estilismo de Zara de Patricia Pardo te va a encantar. Si bien es cierto que elegir prendas para la llegada el frío ya de por sí es más aburrido, tener que lidiar con una silueta que se adapte al embarazo puede ser un reto. Sin embargo, la periodista nos demuestra que se puede vestir lo más cómoda posible y con piezas que están a la última. Y es que los patrones ajustados y las hechuras sensuales también son favorecedoras en tan dulce estado. ¿Estás en busca de prendas de este estilo? Pues la televisiva nos echa una mano con un vestido que tiene en su armario y se puede adaptar a esa figura y a todas las que queramos.

Si algo nos está gustando del embarazo de Patricia, son precisamente sus looks premamá. Durante las últimas semanas, son muchos los fans que han alabado a la presentadora por lucir estilismos que consideran estilosos. Y es que lejos de ocultar su barriguita, la presentadora de televisión siempre ha presumido de su estado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PATRICIA PARDO BURÉS ( @patriciapardo_tv)

A veces, según la ropa que me ponga, parece que estás más o menos embarazada. Pero con su último'outfit' nos ha enamorado. En su último look que, además de potenciar su barriguita de casi ocho meses, reúne comodidad y tendencia. La colaboradora ha apostado por un vestido midi de punto con 'cut out' en color azul eléctrico. Sin duda, un estilismo casual dentro de la línea causal de Patricia, pero que, como era de esperar, ha despertado todo tipo de comentarios positivos entre sus seguidores. Sin embargo, se trata de un modelo de la temporada pasada pero que nos sirve de ejemplo para desviar las miradas hacia diseños que nos ayuden a abordar el reto de vestirse con cierta gracia durante toda la etapa de gestación. Y como te decías, si no estás embaraza (ni planeas estarlo) este tipo de piezas también son para ti.

Patricia Pardo luce tripa de embarazo con un vestido de punto canalé de Zara con escote 'cut out'

El bebé de Patricia Pardo y Christian Gálvez está de camino y no deja de hacerse notar. Patricia Pardo daba la sorpresa el pasado mes de julio y anunciaba que estaba esperando al que será su primer hijo con el presentador. Desde entonces, la periodista no ha dejado de mostrarnos imágenes donde ha aprovechado para enseñarnos cómo de avanzada se encuentra su tripa y los estilismos 'chic' que le han acompañado en este precioso camino. Además, ya está en la recta final.

Hoy nos ha enamorado con este precioso vestido de largo midi y confeccionado de punto canalé con una abertura en la zona del pecho. Es un diseño con escote y corte ultra felino con la hechura ajustada que da la dosis justa de coquetería a un look de corte casual. Además es una opción súper cómoda y ligera para el día a día.

Con esta elección, la periodista se suma, esta vez, a la tendencia 'cut out neck' que se da cuando de la prenda sale como una especie de 'gargantilla', de manera que sea parte del atuendo de la parte superior. A este escote también se le llama: choker porque simula este tipo de collar en el cuello, ya que el escote es justo el triángulo que queda debajo.

Copia el vestido de Zara con detalles 'cut out' de Patricia Pardo

Patricia Pardo ha demostrado que menos es más con este vestido con escote 'cut out'. Esta no es la primera vez que la vemos con él. Esta prenda de Zara lleva ya varios meses en su vestidor y echa mano de ella en numerosas ocasiones porque sabe que se asegura lucir impecable. Ya no está disponible, pero hemos fichado un modelo parecido que te sacará de cualquier apuro.

Se trata de este vestido de cuello amplio y manga larga que también incluye el detalle de 'cut out' en la zona del escote. En cuanto a su silueta, se trata de una prenda ajustada. Esto hace que se adapte al cuero y que debajo se puedan llevar prendas más gorditas como un abrigo. Además, es de color negro y pega con todo. Tiene un precio de 25,95 euros, y está disponible en S, M y L.

Tip de estilo: Llévalo con el pelo recogido para que se vea bien el detalle 'cut out' y unos pendientes largos. ¿De calzado? unos botines negros para que se vea un poquito de piel.