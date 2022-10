Integrar en un outfit nuevos materiales, tejidos extravagantes e incorporar tendencias no es siempre una tarea fácil, podemos meter la pata en los pantalones equivocados. Este fin de semana, la colaboradora de Telecinco, Marta López, nos ha dado una clase magistral de cómo no combinar el animal print y lo ha hecho enfundándose en su peor look. Os contamos todos los detalles para no cometer los mismos errores y os desvelamos uno de los aciertos de su estilismo.

Oscar Wilde, en su Filosofía del vestido aseguraba que: «la moda es tan solo una forma de fealdad tan absolutamente insoportable que debemos cambiarla cada seis meses». Es por eso que, cada cierto tiempo, debemos saber decir adiós a muchas prendas que caen en lo vulgar y desterrarlas con las esperanza de que algún día vuelvan a ser tendencia.

Marta López incluye en su peor look las botas que están causando furor

Marta López se ha negado a asumir que los pantalones pitillo son cosa del pasado. Pero el error, no ha sido solo por el corte, sino también la combinación de estampados y motivos. El pantalón de Marta llevaba un estampado de cebra en tonos marrones y negros. Hasta ahí, podíamos pasárselo, pues muchas, que también se abstienen de deshacerse del pitillo, optan por un crop top, una camiseta básica o una parte superior más moderna para actualizar e integrar los pantalones.

La pena fue que la parte de arriba estaba formada por un jersey negro con mangas caladas que, por separado, podría funcionar en otro look, pero que al combinarlo con los pantalones da lugar a un conjunto estrambótico, recargado y poco elegante.

No todo podía ser una mala elección, así que desde aquí queremos aplaudirle las botas con punta cuadrada, que se están convirtiendo en un must have del zapatero de otoño. Las botas cowboy, de caña alta, o de estilo baggy también se convertirán en las reinas de la estación entrante. No os perdáis ni un detalle del look.