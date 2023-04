Pantalones ligeros y bermudas que favorecen si tienes más de 50

La comodidad siempre es una máxima cuando hablamos de moda. La flexibilidad que nos aportan en el día a día los pantalones ligeros y las bermudas no puede compararse a otras prendas como es el caso del vestido. Si eres una mujer que ya los has incorporado a tu fondo de armario esta primavera, no dudes en echar un vistazo a nuestra selección. Todos ellos son perfectos para mujeres que rebasan los 50 años porque no solo favorecen, también aportan estilo y estilizan la silueta.

Para las amantes de las prendas monocromáticas: un pantalón ligero en color blanco con pernera ancha es una prenda tan versátil que volverás a recurrir a ella temporada tras temporada. Va absolutamente con todo, si lo conjuntas con un top negro, el resultado es ideal, pero si lo llevas con una camisa sin mangas crearás un look de estilo formal perfecto para afrontar jornadas de trabajo o disfrutar de una cena con amigas. Juega con los complementos y eleva un look sencillo a su máxima expresión. Algo que sabe hacer mejor que nadie Vicky Martín Berrocal. La diseñadora siempre da en la diana con sus cuidadas propuestas que seducen diariamente a su legión de fans en redes. Una gorra para protegerte del sol o una camisa estilo oversize convierten un estilismo sencillo en uno de impacto.

Pantalones ligeros y bermudas para los días más cálidos del año

Si existe un básico infalible cuando los termómetros empiezan a subir, ese es el pantalón fluido en color beige. Una prenda para ponerte hasta el infinito porque es tan cómoda que no querrás quitártela nunca. Hemos incluido en esta selección una confeccionada en viscosa que cuenta con una caída muy suave. Un pantalón de talle alto con elástico en la cintura y perneras amplias de H&M.

Aunque si prefieres inundar de color tu armario y eclipsar todas las miradas con una propuesta tan eclíptica como irresistible, nada mejor que un pantalón ancho con motivos de estilo japonés, en este caso de Promod. Nuevamente la pernera ancha aporta el toque distintivo. Por último, no olvides que las bermudas continúan ganando terreno y erigiéndose como una propuesta idónea, incluso, para ir a trabajar. Te animamos a que te hagas con unos pantalones cortos de lino negro y los combines con una chaqueta estilo blazer a juego, el look es infalible.

Desliza y encontrarás nuestra selección de pantalones ligeros y bermudas.