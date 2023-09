Los pantalones culotte que mejor sientan a las mujeres de más de 50

Los pantalones culotte llegaron para quedarse como el básico más versátil del armario. La tendencia que ya arrasó la pasada temporada, continúa en alza erigiendo looks que realzan y apuestan por la comodidad. Estos pantalones, que destacan por su pernera ancha y su corte capri, estilizan al máximo. Suelen venir acompañados del tiro alto, lo que nos ayuda a marcar la silueta y son ideales para las mujeres de más de 50 años ya que cuentan con un punto moderno que los hace irresistibles.

Nuria Roca tiene los pantalones culotte en todas sus versiones: sastre, vaqueros, estampados... Los ha convertido en una pieza imprescindible de su vestidor y no le pueden sentar mejor. La presentadora es un buen ejemplo de cómo sacar el máximo partido a esta prenda bien sea para acudir a la oficina, al más puro estilo 'working girl', o para llevarlos en su versión más casual con una simple camiseta y disfrutar de un día en familia. Sus looks siempre son tremendamente juveniles, pero ante todo cómodos. Los mejores aliados en cuestión de moda a tener siempre en cuenta.

Pantalones culotte que inspiran un look 10

Los de versión denim son una apuesta segura. El tejido más democrático convence por igual a mujeres de estilos muy distintos, así que si apuestas por unos tejanos de estilo culotte seguro que no pararás de ponértelos durante el otoño. Combínalos con una americana azul marina y añade al look unas bailarinas, el calzado tendencia del otoño, y tu bolso favorito. No necesitas más para crear un estilismo inspirador. Otra mujer que marca tendencia en nuestro país y que acostumbra a utilizar pantalones de estilo culotte es Vicky Martín Berrocal. Se trata de una prenda que favorece al máximo una vez rebasados los temidos 50.

En la selección que incluimos a continuación encontrarás pantalones culotte de estilo comfy confeccionados en punto y con cintura elástica para las mujeres que adoran los estilismos de estilo relajado, como Nuria Roca. Sin embargo, para aquellas que deseen una prenda más clásica, nada mejor que unos tipo sastre con pinzas, pernera ancha y tiro alto. Las posibilidades se presentan como infinitas, solo tienes que fichar los que más encajan contigo. ¡Desliza para ver el escaparate creado por SEMANA!

1 de 5 Salsa Jeans 89,95 euros Pantalones culotte en vaquero oscuro con pierna cropped recta. El bajo se presenta con efecto cortado. 2 de 5 Zara 29,95 euros Un estiloso pantalón de tiro alto con pernera ancha en color blanco. 3 de 5 La Redoute 29,99 euros Pantalón ancho con pinzas y trabillas en color azul marino. 4 de 5 H&M 44,99 euros Pantalones culotte de talle alto con bolsillos al bis y pernera recta con pinzas. 5 de 5 Mango 25,99 euros Pantalón de estilo culotte confeccionado en tejido de punto. La prenda viene con cintura de goma elástica.