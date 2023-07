María José Suárez es una de las famosas patrias cuya forma de vestir es una fuente de inspiración para nosotras. Nos encanta la manera en la que lleva prendas de invitada con toques elegantes, y cómo defiende su estilo clásico y tradicional allá donde vaya. Esto es justo lo que ha logrado con su último estilismo. Un look formulado por unos pantalones de estampado paisley de tiro alto, y un top básico con el que presume de bronceado y que le sienta de maravilla.

La andaluza es experta en dejarnos propuestas de estilo infalibles para cualquier ocasión. Esta vez, nos muestra la mejor manera de conseguir un outfit triunfar en nuestras escapadas de verano: un look arreglado, que nos apetece mucho copiar. María José lo ha llevado para ir a comer junto a su pareja, Álvaro Muñoz Escassi, durante un viaje a Vejer de la Frontera y, aunque ya solo las prendas de su estilismo nos han encantado, la diseñadora ha añadido un completo estrella: un bolso shopper de Marni con el que pone el toque de lujo al outfit.

Un lookazo que tú también querrás imitar y que te convertirá en el centro de todas las miradas.

Consigue el look de María José Suárez

No lo niegues, al ver el look María José, con sus pantalones pijos, has pensando cómo te quedarían y cómo podrías conseguirlos. Si te decides, te adelantamos que tienes un modelo muy parecido en la web de El Corte Inglés, a un precio de 51, 95 euros. Es una prenda de la firma Yerse, un pantalón ancho satinado de tiro medio estampado con flores en verde claro, y con detalle de fruncido en la cintura.

COMPRAR PANTALÓN EL CORTE INGLÉS

En cuanto al bolso, también lo hemos fichado, aunque ya te avisamos de que su precio ronda los 900 euros. Es un diseño de estilo shopper, con bordes de piel y asas de cuerda deshilachada. Nos gusta muchísimo su carácter artesanas con el logotipo pintado a mano en contraste en la parte delantera.

¿Quieres seguir replicando el look? Ficha sus sandalias planas con hebilla XXL. Las que te mostramos nosotras están realizadas en corcho natural y foam para una mayor comodidad. Son de la firma vegana Genuins, y tienen un coste de 46,67 euros.

La andaluza ha combinado este outfit con unas gafas de sol negras, y su melena suelta peinada de manera muy natural con raya al lado. Y no ha necesitado nada más para triunfar.