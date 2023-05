En plena primavera y con las temperaturas subiendo cada día más, el vestido se ha convertido en el rey para llevar de la mañana a la noche. Pero aquí te vamos a hablar de otra prenda igual de versátil y, sobre todo, muy favorecedora, especialmente si ya has pasado los 50. Sí, estamos hablando del pantalón culotte, esa prenda que ya se ha convertido en un clásico para todas las edades y estilos, porque los diseños son infinitos y también la manera de combinarlo. Te lo descubrimos.

Esta temporada no hay duda que el pantalón cargo es el más visto del street style. Desde looks dosmileros, como hemos visto hace unos días a Victoria Federica, a otros más convencionales, ideales para mujeres maduras. Pero el pantalón culotte no entiende de tendencias, porque lo tiene todo para ser el más favorecedor: alarga la pierna, afina la cintura y admite todo tipo de complementos.

Pantalón culotte para todas: este es su manual de uso

Las características principales de este pantalón es su largo, unos centímetros por encima del tobillo, su pernera ancha, y, en la mayoría de las ocasiones, la cintura alta. Este diseño hace que sea una prenda especialmente favorecedora, ya que su tiro alto tiene el efecto de alargar la pierna y estilizar la figura. Entre las fans de estos pantalones se encuentra la Reina Letizia, que tiene en su vestidor de Zarzuela un sinfín de modelos que utiliza en los actos de su agenda oficial.

La prenda admite todas las combinaciones. Los más serios, con una camisa blanca o una chaqueta de tweed, acompañados de unos stilettos o unas sandalias de tiras de tacón. En el caso de elegir un modelo más relajado, una básica camiseta o un top de tirantes son ideales para llevar con sneakers o sandalias planas o tipo pala.

Sigue deslizando y verás la selección que hemos hecho para ti. Encontrarás modelos para lucir en tu próxima cita especial o para disfrutar de una relajada jornada de compras o en una terraza con tus amigas.