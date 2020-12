Un vestido de piel (o falsa piel) puede ser la mejor prenda para tu look navideño. Irene Rosales tiene el modelo más original… Y, además, de rebajas

Ya hemos comenzado con las compras navideñas y seguro que también tenemos claro los modelitos que vamos a llevar los días más especiales de estas fechas. Como nada es ni va a ser normal, en este 2020 seguro que no has invertido en los vestidos especiales que reservamos para las comidas de trabajo, las cenas con los amigos, y, cómo no, para la fiesta de Nochevieja. Todo ha quedado paralizado, pero no por ello tenemos que dejar definitivamente en el cajón del olvido el look festivo. Sabemos que la máxima es la comodidad y que la tendencia comfy se ha alzado como la reina absoluta de la temporada, aunque también hay otras prendas que son ideales para solucionar tus estilismos navideños… Y el vestido de piel es uno de ellos.

Las prendas de piel o efecto piel son otra de las tendencias top de este invierno. Lo vemos en las americanas al más puro estilo de los noventa, en todas las versiones de pantalones, en faldas y vestidos. Y precisamente es el vestido de piel que ha lucido Irene Rosales el que hemos fichado como esa prenda perfecta para el día a día, pero que también puede ser la mejor opción para estos momentos en los nos queremos vestir para celebrar, pero sin pasarnos.

El vestido de piel, tendencia total

La colaboradora de Viva la Vida ha lucido un vestido mini camisero negro con botones frontales y apliques de cadenas doradas en los hombros, que le dan ese toque ideal para la Navidad. Es de la firma 42º Latitud Norte y de su precio inicial de 245 euros ahora en rebajas lo puedes comprar por 199 euros.

Los complementos son los que marcan la diferencia. Si lo llevas con botines de tacón alto consigues el estilismo más festivo que buscamos para esta época. Pero si lo acompañas con unas botas militar o unas cowboy vas a formar el dúo perfecto para el look con más estilo del street style.

Si todavía no tienes uno en tu armario, te lo hemos puesto muy fácil. Además del vestido de Irene Rosales te hemos buscado otras ideas que seguro te van a encantar. ¡Toma nota!