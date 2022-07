Es imposible pillar en un renuncio al armario de Amelia Bono. No importa que sea para salir con sus amigas de fiesta o para asistir como invitada a una boda. Ella siempre da la talla. Su estilo lo define como elegante y, por supuesto, moderno. Y aunque nos encanta verla con todo tipo de looks, donde de verdad se crece es con los estilismos de playa.

¿Su último favorito? Un caftán sostenible, de corte recto, en rayas mostazas y blancas con bordado buganvilla en seda, que cuesta 169 euros. Una pieza exquisita que es obra de la firma Gavriella, una nueva marca con sello eco, que diseña y produce sus prendas de forma responsable con el medio ambiente. Rocío Peralta, afamada diseñadora de trajes de flamenca, y Violeta Andic, sobrina del dueño de Mango, son las responsables de la marca.

Amelia Bono: elegancia veraniega con un caftán a todo color

El caftán se ha convertido en la clave imprescindible del armario de verano de las prescriptoras de moda con más estilo que, como Amelia, ya los han llevado en sus días de playa. La hija de José Bono está disfrutando de unas paradisiacas vacaciones en la costa Marbellí. Un retiro que nos ha dejado un estilismo para el recuerdo.

Y es que ya sea por su inspiración boho, con aires hippies, o por sus tejidos nobles que lo convierten en una elegante prenda de día, el vestido de la empresaria es perfecto. Su silueta fluida lo hace excesivamente cómodo para ir a la playa o, si lo prefieres, lo puedes llevar para pasear por el puerto marítimo y convertirlo en una elegante prenda de noche. Además, cuenta con un lazo de sujeción en la zona de la cintura que le da un toque sofisticado.

Para no restarle protagonismo al vestido y completar su apuesta, terminó su look con unas sandalias planas en tono dorado y uno de los bolsos que ya le hemos podido ver en más ocasiones, una cartera de mano de Gucci valorada en 750 euros. Te mostramos a continuación el look.