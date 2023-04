La pareja que conforman Olga Moreno y Agustín Etienne se ha consolidado en los últimos meses. Desde que su romance salió a la luz, el interés que despiertan entre el público no ha dejado de creer, sino todo lo contrario. La pareja pasea su amor con naturalidad y se declara bonitos mensajes que demuestran la conexión que hay entre ambos. De esta manera, cada vez que aparecen juntos, sus fotografías se hacen virales.

Durante la Semana Santa la pareja da rienda suelta a su amor mientras disfruta de una escapada romántica en Palencia, una cita de ensueño en la que no han faltado los gestos de complicad entre ambos, ni tampoco el estilo, porque Olga ha vuelto a dar una lección de su gusto por las tendencias a la hora de elegir un dos piezas en color naranja vibrante: uno de los colores que siempre triunfa en primavera.

La pareja ha visitado el Convento de Mave, situado en la montaña Palentina, que realmente es un monasterio reformado del siglo XII y ofrece un patio bonito y jardines idílicos. Un paseo de ensueño para el que la malagueña apostaba por lucir su lado más 'trendy', con una propuesta súper 'chic', digna de una fashionista como ella. Así, se decanta por la versatilidad de un traje vitamina. Un dos piezas cómodo y con mucho estilo que protagoniza la temporada de buen tiempo. Un básico de fondo de armario en cuanto el sol llega a nuestra vida. En su caso, eligió un modelo de chaqueta y pantalón ajustado con el bajo de estilo flare que le aporta un toque único a la pieza. Lo llevo de una forma súper llamativa y desenfada con una camiseta azul y unas deportivas multicolor.

Olga Moreno y el traje vitamina en tendencia que llevaría cualquier experta en moda

Los colores chillones no pueden estar más de moda esta primavera 2023. En concreto, desde hace varios años se lleva mucho el color naranja. Si quieres aprender a llevarlo con éxito, estás en el sitio adecuado. Hay combinaciones que seguro que nunca te has planteado. Lo deja claro Olga Moreno, que de verdad se atreve a ir a la última. Olvídate de llevar el naranja con el negro o el blanco, y apuesta por los tonos más resultones. Con el azul, por ejemplo, queda súper bien.

Y si la combinación de colores no fuera suficiente, la andaluza consigue un look sobresaliente de cabeza a los pies al lucir su traje con unas deportivas de estilo urbano. Por otro lado, el modelo a todo color que ha elegido es una de las propuestas más 'trendy' que hemos visto y que harías bien en fichar. No sabemos el modelo exacto que lleva, pero se ven increíbles y perfectas para darle un toque de color a cualquier atuendo.

Clonamos el traje naranja de Olga

Somos amantes de los trajes llamativos. El que te proponemos aquí no tiene demasiado misterio, pero es súper versátil, pues es un traje de chaqueta blazer y pantalón de Shein. Sin embargo, dos detalles lo convierten en una elección perfecta: el tono vibrante que arrasa todos los veranos y su americana oversized a contraste con los pantalones ajustados. De hecho, te puedes poner estás prendas también por separado porque va a quedar fenomenal con todo, sobre todo cuando tengas la piel bronceada.

La chaqueta blazer tiene otra ventaja: solo tiene un botón y pueden llevarla totalmente abierta para que se vea la prenda o lencería que llevas debajo. Lo que significa que da mucho juego. Queda de lujo tanto con sandalias de tacón como con deportivas. El conjunto al completo tiene un precio de 56 euros.