Olga Moreno apuesta por el look bohemio con chaleco, camiseta azul y pantalones vaqueros con lo nuevo de su marca de ropa

Para recibir al buen tiempo, Olga Moreno elige un total look de su firma con prendas que vamos a ver mucho esta temporada. Combinó una camiseta azul cielo de manga larga con chaleco de estampado étnico y pantalón vaquero. Muy boho, muy moderno y muy chic.

Hace unos días te decíamos que la andaluza se había cambiado el look al completo, apostando por unas extensiones con la que alargaba su melena varios centímetros, nos encantó su estilo y no dudados en escribir sobre su nueva imagen. Pues bien, ahora, como es habitual en ella, nos acaba de dejar un estilismo que no podemos dejar de admirar y ya solo estamos pensando en copiarlo. Nos pasó lo mismo cuando estrenó un conjunto de traje de chaqueta en color verde flúor que es la alternativa perfecta al vestido de invitada; y hoy, con un estilismo algo más desenfadado y hippie conseguía el mismo efecto.

La ex de Antonio David Flores apuesta por un look de inspiración boho chic con prendas de su tienda Olé & Amén. Una opción ideal para ir poniendo en práctica el modo primavera.

Olga Moreno y el look que refleja su espíritu hippie

El look está compuesto por una camiseta azul cielo ajustada en las mangas y en el cuerpo, es larga y crea un escote redondo. La ha combinado con un chaleco estampado en tonos tierra con detalle de bordados en plata, decoración delantera con mini medallones, cordones y flecos. Al más puro estilo boho chic, se adapta a la silueta para dibujarla. Y para finalizar, un pantalón vaquero básico: tiro alto, liso con el bajo recto.

El conjunto de Olga deja claro el estilo bohemio y moderno que tanto va con ella, y que esta vez acompañaba con un peinado con la melena suelta con bucles naturales. Para completar el look no sabemos qué calzado ha elegido, pero quedaría de maravilla con unas sandalias de cuña y tacón grueso con suela de yute natural o con unas botas de estilo cowboy.

La mala noticia es que su nuevo chaleco ha durado poco en los estantes de la tienda después de que ella publicara una foto luciendo la prenda. Y es que se ha agotado en cuestión de horas. Aunque, si quieres probar suerte, en nuestra galería te hemos dejado otros modelos que son igual de bonitos que el suyo. ¡Sigue bajando!