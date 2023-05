Si no te gusta ir ajustada, tienes que echar un vistazo al vestido suelto de Esther Doña. Una prenda que no querrás quitarte en todo el verano.

¿Estás buscando un look de primavera-verano que no marque NADA? Pues el vestido que acaba de estrenar Esther Doña tiene ese toque especial que tanto nos gusta: estiliza, es suelto, no marca NADA y queda bien tengas 30 o 50 años. Es un modelo que no se ajusta al cuerpo y que, por lo tanto, favorece muchísimo porque ayuda a disimular la barriguita, el estómago, las caderas y las piernas. Además, al ser una prenda holgada, es súper cómoda para llevar sin parar esta temporada.

La marquesa viuda de Griñón nos encanta con sus estilismos, y el último que ha elegido para acudir como colaboradora al programa de ''Y ahora Sonsoles" en Antena 3, no ha sido la excepción. Esther ha acaparado toda la atención gracias a su elección: un vestido largo drapeado de tirantes. Un diseño confeccionado en tejido de gasa estampado de flores en un bonito tono rosado muy elegante que queda holgadito y ayuda a alargar visualmente la figura.

Pertenece a la firma española Mirto, que a la vez es una de sus favoritas, y seguro que tiene las horas contadas. Una buena noticia es que, por el momento, a través de la web podemos encontrarlo por 399 euros, en tallas que van desde la 36, hasta la 46.

La televisiva ha querido ceder todo el protagonismo al vestido y no ha llamado la atención con su peinado, así ha preferido dejar su media melena suelta al aire con ondas suaves. ¿Por qué el vestido suelto de Esther Doña favorece y estiliza? Hay vestidos que estilizan al momento, ya que están hechos de tal forma que alargan la silueta. En este sentido, destacamos el vestido de firma de Esther Doña porque tiene varias características que ayudan a disimular zonas complicadas, como la tripa, sin necesidad de tener que llevar faja. En primer lugar, tiene el corte debajo del pecho. Este detalle ayuda a potenciar la zona del busto y lo realza. También te interesará Elegimos el look de Esther Doña (que puedes copiar en Zara) como guía para vestir bien a partir de 40

¿Te gustan los brunchs? Esther Doña incluye esto en el suyo para disfrutar sin engordar ni un gramo Además, también conseguir un efecto que marca un poquito la cintura. Por su parte, la falda holgada se ha convertido en el corte perfecto largar visualmente la silueta, dando lugar a un efecto óptico que genera la sensación de tener más altura.

A la hora de elegir una prenda con efecto reductor también son muy importes los tejidos. El vestido de Esther Doña, además, es de gasa y vaporoso y eso es un gran aliado para ocultar la barriga. En definitiva nos parece una opción perfecta tanto para ir a la oficina como para los eventos más especiales. Todo depende de cómo lo combines.