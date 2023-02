Nuria Roca nos ha enseñado unas sandalias planas que no pueden ser más ideales. ¡Y sabemos dónde encontrarlas!

Hace un tiempo, cuando aún el comienzo del verano nos quedaba muy lejos, descubrimos cuáles eran las sandalias favoritas de Nuria Roca. Y, cómo no, escribimos un artículo sobre ello. En él os decíamos que eran de la marca Pikolinos, que eran sencillas y elegantes, en tonos neutros para combinar con cada look, y que también eran las favoritas de Eva González. Pues bien, ahora que el buen tiempo está casi a la vuelta de la esquina, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha querido sacar del armario otro modelo de sandalias planas que sabemos que vamos a llevar sin parar porque se trata de un calzado cómodo y súper posible con todo: un par de sandalias ugly, de dos tiras con hebillas y una pequeña plataforma, también conocidas como dad shoes.

La periodista, que siempre que encuentra una prenda, un cosmético o un calzado que le gusta decide compartirlo con nosotras; esta vez ha vuelto a para dejar claro que esta temporada de primavera-verano, las sandalias cómodas con doble tira será su calzado estrella.

Sandalias ugly, así es el nuevo calzado favorito de Nuria Roca

Según hemos podido comprobar, las sandalias que acaba de estrenar Nuria Roca (y que no se quita) son de Birkenstock, una de las marcas alemanas más populares internacionalmente que destacada por la comodidad extraordinaria de su calzado y por utilizar materiales de orígenes sostenibles en la producción.

Como la valenciana nos enseñó una foto de look completo, sabemos muy bien cómo las combinó. Como casi siempre, apuesta por llevarlas con un estilismo de aires relajados con un pantalón y un jersey holgado. Y es que se trata unas sandalias que todas nosotras podemos llevar en la calle para completar cualquiera de nuestros looks; pero que, sobre todo, quedarán de maravilla con nuestros estilismos del día a día. ¿Acaso no tas la imaginas combinándolas con un vestido largo en verano o con un traje de americana y pantalón durante los meses de entretiempo? ¡Nosotras sí!

Y ahora que has visto lo bien que sienta, ¿qué te parecen? Son la perfecta combinación entre la comodidad y estilo al mismo tiempo; tienen la ventaja que su horma acolchada hace que sea un calzado que pueda llevarse durante largas jornadas sin convertirse en inconveniente.

Quizá te hayas quedado con las ganas de ver más modelos para combinar tus estilismos con las ugly sandals del momento. ¡Sigue bajando y toma nota!