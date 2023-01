Es uno de los rostros más queridos de la televisión, pero Nuria Roca también se ha convertido en los últimos tiempos en toda una influencer. Y es que la presentadora siempre está al tanto de las últimas tendencias y no duda en compartir gran parte de sus looks con sus seguidoras de Instagram, donde ya cuenta con un séquito de 973.000 fans. Lo cierto es que su espíritu innovador le ha llevado a arriesgar con estilos muy diferentes, con llamativos estampados y con combinaciones de color que no entienden de reglas. Pero, en esta ocasión, la mujer de Juan del Val nos ha enamorado con una prenda clásica y romántica, ideal para acertar en cualquier escenario y ocasión este invierno.

Nuria Roca tiene la blusa más sofisticada de la temporada (y está de rebajas)

En su armario no faltan los vestidos y faldas de corte midi, los trajes de chaqueta, los jeans culotte, y los jerseys oversize gustosos y cómodos. Pero Nuria Roca también se ha declarado admiradora absoluta de una prenda que de tantos apuros nos saca las 24 horas del día: la blusa con lazada.

Muchas mañanas nos rompemos la cabeza pensando en qué ponernos para ir a la oficina. Aunque también nos pasa cuando quedamos con amigas para cenar y cuando tenemos un evento importante o una cita romántica. Lo realidad es que aunque tengamos el vestidor lleno de ropa, a la mayoría nos faltan diseños versátiles y atemporales. Pero por suerte siempre contamos con la inestimable ayuda de Nuria, que nos inspira con prendas todoterreno que funcionan tanto de día como de noche. Sin ir más lejos ayer la colaboradora de 'El Hormiguero' estrenaba una blusa romántica que es perfecta para las mujeres que superan los 45 años.

Se trata de un diseño de la firma Mirto que ha causado verdadero furor en las redes sociales. La blusa cuenta con detalles de hilatura brillante y un favorecedor cuello con maxi lazada. ¿Lo más? Sus mangas largas ligeramente abullonadas con puños, que estilizan los brazos al instante. Y aquí viene la mejor de las noticias.... ¡Está rebajada! Antes costaba 225 euros y ahora puede ser tuya al 30% de descuento, es decir, por 157,50 euros. ¡Sigue bajando para ficharla antes de que se agote!