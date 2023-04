Nuria Roca nos ha dado una lección de estilo con su último look: jersey finito, sandalias y... ¡pantalón de lentejuelas! Ideal también para ir a la oficina

En nuestro día a día solemos optar por la comodidad: tiramos de jeans, vestidos fluidos, faldas midi... Y si puede ser con deportivas o calzado plano, mejor que mejor. Pero ir cómoda no tiene que implicar perder estilo. Es posible ser toda una 'it girl' si sabes cómo combinar las prendas adecuadas. Nuria Roca nos ha dado una lección a todas con su último look en el que combina un básico como un jersey de rayas con un pantalón joya que eleva su outfit de un plumazo. Te lo enseñamos.

El tejido de lentejuelas está asociado a la noche, la fiesta, a eventos elegantes... Sin embargo, esta temporada la cosa ha cambiado y lo estamos viendo por todas partes (y a todas horas), desde para ir a la oficina hasta para una reunión con amigas cuando aún brilla el sol. Hay muchas prendas repletas de brillo que puedes incluir en tus looks diarios: pantalones, blusas, tops... Puede parecer arriesgado, pero... ¿te atreves?

Nuria Roca nos demuestra que las lentejuelas también son para el día a día

Nuria Roca siempre acude impecable a sus citas con El Hormiguero y anoche no fue menos. La tertuliana nos sorprendió con un estiloso look en el que combina un pantalón de lentejuelas verde con un jersey finito, un cinturón y unas sandalias, demostrándonos que es posible llevar las lentejuelas más allá de una fiesta.

El estilismo tiene como prenda principal unos pantalones largos de pernera ancha repletos de lentejuelas verdes que nos parecen lo más. Son de Zara y podrías pensar que solo son aptos para algún evento de noche, pero ella los ha combinado de forma magistral en un outfit que bien te puede servir para ir a la oficina o a cualquier comida con tu pareja o tus amigas.

Ella ha optado por añadir un jersey finito de manga corta en tonos verdes y amarillos ácidos, un cinturón marrón con una gran hebilla dorada y unas sandalias de tacón a juego con el jersey. Además de la estupenda combinación de Nuria, a nosotras nos parece que también quedaría ideal con una blusa blanca y sandalias planas en color negro. Un look ideal con el que serás la protagonista en cualquier plan diurno.

Sigue bajando hasta nuestra galería para descubrir el look con más detalle y, además, te enseñamos otras cinco prendas repletas de lentejuelas para incluir en tu armario desde ya. ¡No te lo pierdas!