Cuando nos llega una invitación a una boda, o a un sarao, no podemos evitar empezar a comernos la cabeza con el look que vamos a llevar. Queremos triunfar por todo lo alto, pero también ir afines a nuestro estilo. Para conseguirlo, lo primero que hay que saber es a qué tipo de evento vamos a ir, aunque es verdad que últimamente las reglas de protocolo han cambiado y todo es más relajado. Podemos arriesgar de vez en cuando, pero siempre intentado no perder la elegancia. Si eres de la que prefiere apostar por el pantalón, hay un estilismo de Nuria Roca que puede servirte de inspiración.

Se trata de un conjunto formado por una blusa y un pantalón de vestir que mezcla el rosa y el rojo, y como ya sabes este tono es ideal si tienes una boda porque huye de los blancos y los crudos que están más que descartados, ya que son solo para la novia. Además, su outfit sirve para una cita sea de mañana o de tarde. ¡Sigue bajando para conseguir una puesta en escena para triunfar!