Se ha convertido en todo un referente en el mundo de la moda. Desde hace años Nuria Roca ha sorprendio con su estilo que se caracteriza al 100% con las tendencias, luciendo así las prendas más buscadas del momento y las más sofisticadas. Si bien, muchas de los mejores revistas denominan a la valenciana, como la reina del estilo elegante, con el devenir de los años ha ido incorporando elementos un poco más llamativos que siempre causan furor. También te interesará Nuria Roca rejuvenece con este traje de Mango que se ha agotado en horas (pero tenemos un 'clon' baratísimo)

Nuria Roca rejuvenece con este traje de Mango que se ha agotado en horas (pero tenemos un 'clon' baratísimo) Las mujeres de 50 están agotando esta falda capa de Zara que acaba de estrenar Nuria Roca De ahí que nos hayamos fijado (y mucho) en el look que ha elegido para su última aparición en televisión, concretamente en 'El Hormiguero', de la que os hablaremos para analizar su estilismo. Nuria ha posado en varias fotografías con un vestido de manga larga y de largo midi que le sentaban de maravilla. Un 'outfit' que de primeras pensábamos que era un dos piezas. ¡Pero no!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA ( @nuriarocagranell)

Una propuesta de estilo que podría funcionar a las mil maravillas para un fin de semana, un look de oficina o una fiesta con amigos. Además, la televisiva lo ha lucido con unas botas de estilo 'cowboy' de color negro y su melena suelta con un maquillaje suave. "Vaya por delante que sé que este look era arriesgado. Pero me apetecía divertirme y arriesgar, la moda también es eso: riesgo y división", asegura Nuria.

Nuria Roca nos 'engaña' con su último look: el trampantojo es el estampado de las mujeres más atrevidas

Los looks de trampantojo, también conocidos como "looks ilusorios" en el mundo de la moda y la belleza, se refieren a técnicas artísticas que utilizan el maquillaje, el cabello o la ropa para crear ilusiones ópticas. Estas tendencias buscan jugar con la percepción visual para lograr efectos sorprendentes.

En la moda, existen prendas con diseños que juegan con la perspectiva y la ilusión óptica. Estos pueden incluir estampados que simulan texturas o relieves, prendas con patrones geométricos que crean una sensación de movimiento o incluso prendas con cortes estratégicos que dan la impresión de una forma corporal diferente.

Nuria Roca abre de nuevo la veda esta temporada otoño-invierno 2023-2024. No era la primera vez que esta técnica se cuela entre los estilismo de las famosas, ya lo hizo Raquel Bollo con su pantalón falda la temporada pasada. Lejos de quedarse en los archivos, estas prendas están siendo rescatadas siendo protagonista de las colecciones de grandes diseñadores como Jean Paul Gaultier. De hecho, el modelo que lleva Nuria es de este diseñador y como vemos es una auténtica pasada.

La presentadora lleva un vestido largo ajustado, de manga larga, que emula, mediante el sombreado, un cuerpo de mujer ataviado con un pantalón vaquero y una camiseta de manga corta. Con el “trompe l’oeil” como hilo conductor, Nuria recuperó el espíritu irónico que caracteriza a Gaultier, estampando los cuerpos desnudos a modo de trampantojo también sobre sus prendas. Todo ello con una apuesta cromática intensa, en la que no faltaron los llamativos con los tonos neón.

Podemos encontrar este vestido disponible en la pagina web de Farfetch, la plataforma de lujo donde podrás encontrar desde exclusivas piezas hasta ediciones limitadas. Precio: 491 euros.

Bershka nos propone un vestido para unirnos a la tendencia

Antes que Nuria Roca ha habido otras mujeres que han lucido el vestido-desnudo en diferentes versiones. Kylie Jenner fue una de las pioneras luciendo un modelo de la colección de primavera/verano 2022 de Balmain, un diseño que en clave futurista que desafiaba la censura del desnudo femenino.

Bershka, la firma de Inditex más atrevida, ha querido sumarse a esta tendencia con un vestido que crea una ilusión óptica que recrea un cuerpo desnudo y que tiene como objetivo realzar la figura femenina.

La pieza es un vestido ajustado de color gris y blanco que tiene el largo midi, una abertura en la falda y la espalda abierta. Tiene un precio de 29,99 euros y se ha convertido en objeto de deseo para las más 'fashionistas'.