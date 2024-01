Nuria Roca se despide de la Navidad con un precioso chaleco de estilo boho chic

Después de unas semanas de fiestas repletas de looks elegantes y formales, toca volver a la normalidad del armario casual. La moda sport nos acompañará en los próximos meses y, si andas falta de inspiración para crear nuevos estilismos, hoy te traemos uno que te obsesionará. Nuria Roca ha querido despedirse de la temporada navideña con un encantador chaleco de estilo boho chic de una firma que no deja de triunfar entre las famosas. ¡Analizamos prenda a prenda su estilismo y te desvelamos la firma que se escondía detrás de su preciosa prenda!

La presentadora apostó por crear un precioso look usando como prenda base un chaleco de la firma Antik Batik. Esta marca francesa conocida por sus creaciones que fusionan la artesanía tradicional con la moda contemporánea, no deja de ganar seguidoras. Celebrities como Virginia Troconis, Eugenia Martínez de Irujo o Paula Echevarría ya han mostrado en alguna ocasión looks de esta original marca. Las amantes de lo boho chic, no se pueden resistir a los diseños de Antik Batik y, mucho menos, a su amplio catálogo de chalecos. ¡Hay para todos los gustos! Este precioso chaleco morado, estaba adornado en el frente con bordados naranjas y un ribete de pelo exuberante, que capturó la esencia del estilo bohemio moderno. Esta prenda, con sus detalles intrincados y vibrantes, refleja la dedicación de la firma a la artesanía de alta calidad.

El chaleco de Antik Batik de Nuria Roca

Bajo el chaleco, Nuria lució un jersey mostaza, una elección cromática audaz que aporta calidez y energía a su conjunto y que casaba muy bien con los tonos berenjena del chaleco. Este juego de colores vibrantes demuestra su habilidad para combinar tonos de manera armoniosa, creando una paleta visualmente atractiva.

El bolso bandolera de Chloé en color tierra, con su asa larga y diseño elegante, añade un toque de sofisticación al conjunto. Chloé, reconocida por su estética atemporal, se alinea perfectamente con el estilo boho chic de Nuria, y aporta una dosis de lujo silencioso a su look. Un accesorio en este tono tan versátil es siempre una buena idea si lo que queremos es invertir en una prenda que no pase de moda y que combine con todo.

Botines y bolso a juego, en color tierra

Para la parte inferior Nuria optó por una prenda cómoda y muy a la moda que añade un toque casual al conjunto. Los jeans anchos, de tiro alto y bajo ligeramente acampanado encajan a la perfección con la parte superior y equilibra la excentricidad del chaleco con su diseño más básico.

Los botines en color tierra, coordinados con el bolso, completan magistralmente el conjunto de Nuria Roca. Estos elegantes botines de punta, con tacón ancho y de altura media son ideales para estilismos de paseo y podemos usarlos tanto para looks informales, como para ir a la oficina. Si buscas calzado todoterreno, cómodo y que sea tendencia, este tipo de botas no pueden faltar en tu zapatero.

El estilo boho chic, con su mezcla de elementos étnicos, toques vintage y comodidad desenfadada, ha sido una elección acertada de Nuria Roca para poner el lacre a la Navidad. Su capacidad para fusionar prendas de diferentes estilos y marcas demuestra que aún está muy atenta de las tendencias y que en la creación de conjuntos únicos y llenos de personalidad no hay quien la gane.