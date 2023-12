Las lentejuelas están presentes durante todo el año entre las propuestas de las famosas, pero es durante esta temporada de eventos navideños cuando acaparan todo el protagonismo. Máxima captadora de tendencias, Nuria Roca, ha querido recurrir a ellas para brillar con su última propuesta de estilo. La presentadora nos ha enseñado el precioso árbol de Navidad que decora su casa y se vistió espléndida para la ocasión. Y lo hizo con una camisa de Mango que lo tiene todo para arrasar en la fiesta: un diseño en color rosa pastel con un elegante cuello camisero con el que logra captar toda la atención.

Siguiendo la tendencia del brillo, Nuria se decantó por una camisa de manga larga de la nueva colección de fiesta de Mango, creada para las ocasiones más especiales. Un diseño que demuestra cómo las lentejuelas son capaces de elevar hasta el look más sencillo. Resalta el cuello camisero de la parte superior, un toque sofisticado que equilibra el carácter llamativo de la blusa que se cierra con botones al pecho.

La periodista acompañó su look con unos pantalones de terciopelo en color negro de Mango y optó por terminar el look con unas zapatillas de Skechers que le dan el toque juvenil y a la vez el aire desenfadado.

Gracias a Nuria Roca hemos descubierto la camisa de lentejuelas que llevaremos todas en Nochebuena

Las comidas de empresa, los días de fiesta con amigos y las noches en las que tenemos que brillar en plena Navidad dejan claro que ya vas tarde si todavía no has encontrado esa prenda para arrasar en estilo. Es la hora de sacar del armario las prendas más especiales, y en el caso de Nuria Roca, una de las famosas con más estilo de nuestro país, según el gran número de seguidoras que la abalan, es la hora de ponerse esas camisas de lentejuelas que tan bien le sientan y que se adaptan a su estilo propio de estas fechas. De hecho, ha logrado que la camisa que ha estrenado de Mango ya se esté agotando en la web de la firma. Y apostamos a que es probable que haga lo mismo en las tiendas físicas.

Se trata de una camisa rosa empolvado de lentejuela con diseño largo y corte recto para una mayor comodidad y un detalle que nos encanta y que la hace todavía más elegante, puños con botonadura. Ella la lleva metida por dentro del pantalón y abrochada en su totalidad, adaptándola a las tendencias del momento. Pero nos parece que queda de maravilla con algunos de ellos sin abrochar dando lugar a una pronunciada abertura hasta (casi) el busto. ¡Tal y cómo la lleva la modelo de Mango!

La nueva camisa de Nuria es capaz de levantar un look básico como el que lleva. Pero, si la combinas con una falda de satén, por ejemplo, ya tienes un lookazo muy elegante que también es ideal. Cuesta 45,99 euros y hay una importante lista de espera para conseguirla. Si te das prisa, serás de las primeras en llevarla cuando vuelvan a reponerla.

Cómo llevar una camisa de lentejuelas durante el día

Sí, está permitido vestir con lentejuelas y apostar por el brillo en el día a día. Pero si no sabes cómo, aquí te damos una idea para que te inspires.

Puede que pienses que las lentejuelas solo son para la noche y para la época festiva pero no, no hace falta que sea Navidad para llevarlas. Con estas prendas brillantes apostamos por la ostentación para llevar a diario. ¿Tienes curiosidad por saber cómo llevar la camisa de lentejuelas de Nuria Roca a diario? Lleva la camisa en tus looks de oficina, por ejemplo, con un par de pantalones de tipo sastre de color blanco, por ejemplo. Nos encanta la combinación porque tiene el toque perfecto de color, pero queda muy elegante sin ser demasiado 'cantoso'. ¿Y en los pies? Un par de botas de tacón acabadas en punta y, ¡listo!