A Nuria Roca le debemos varias de las prendas del momento y no solamente eso, sino toda una corriente de estilo que hace que sea una de las mujeres con más gusto para la moda y las tendencias de nuestro país. Sus pantalones vaqueros 'flare' o su traje de chaqueta de Mango no son sus únicos éxitos. Zapatillas de 'running', americanas e, incluso, los looks de invitada que siempre se acaban vitalizando. Ahora, la periodista parece haber encontrado una nueva prenda de moda que no ha tardado en colgar el cartel de agotado: una camisa joya de Zara.

En su última aparición en televisión, en su programa 'La Roca', llevaba la mencionada camisa confeccionada de algodón, con cuello solapa y manga larga acabada en puño, que hace que sea todavía más elegante. Pero lo más llamativo y especial de su camisa es el detalle de aplicaciones joya. Una prueba más de que este tipo de prendas son tendencia. Además de colarse en el armario de Nuria, las camisas joya han terminado por instalarse en las novedades de tiendas como Zara. ¡Vamos a descubrirla!

La camisa joya de Zara de Nuria Roca que triunfa

Las camisas joya son una tendencia de moda que combina la comodidad de una camisa con la sofisticación de detalles decorativos, como pedrería, lentejuelas, perlas y otros elementos brillantes. Estas camisas pueden elevar instantáneamente un atuendo y agregar un toque de elegancia y glamour.

Zara ha lanzado una prenda espectacular de nueva colección, en color azul claro y de algodón que respira 'lujo silencioso' y que Nuria Roca luce con maestría. Tiene un precio de 35,95 euros y está agotado en todas sus tallas. Pero, ¿qué tiene de especial esta camisa? En primer lugar es un artículo que no es caro en absoluto. Dicho esto, también nos gusta mucho por ser ligera, ideal para ir cómoda a nuestras citas más formales.

Tiene un cierre frontal con botones pequeños plateados que van a juego con los apliques joya. Las mangas largas también le dan un detalle soberbio, además de que posee unos puños que se ven a la perfección por lo bien que van con el cuello de la camisa, ya que comparten el mismo tipo de textura.

Otro de sus puntos fuertes es la versatilidad. Y es que, aunque las camisas joya suelen asociarse con ocasiones especiales y eventos elegantes, también se pueden usar de manera más informal. Combina una camisa joya con jeans o pantalones casuales para un toque de glamour en un atuendo de todos los días. Pero, sin duda, las camisas joya son una elección excelente para eventos nocturnos, fiestas, cenas elegantes y salidas a la ciudad. Combinadas con faldas o pantalones formales, pueden crear un look sofisticado y chic.

Así se lleva la camisa joya con estilo

Esta vez, para darle un toque más trendy y otoñal, Nuria Roca ha llevado su camisa joya completando un pantalón paperbag de talle alto en color azul marino que es un must, sobre todo, para ir al trabajo con estilo.

Al ser una camisa clásica, es ideal para combinar con un sinfín de looks y en otras épocas del año. Si bien la valenciana ha apostado por ella para un de trabajo de otoño en, también es genial para llevarla invierno, con algún jersey, cazadora o abrigo.

En cuanto al resto del look, el resto de complementos también han sido acertados. Como accesorios se ha decantado por un cinturón y unos salones de ante, un tejido muy habitual en esta época. El toque final se lo ha dado su labial rojo y su melena suelta al natural.