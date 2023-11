Tenemos muy claro que los pantalones de tiro alto son la prenda perfecta para cuando queremos lucir estilizadas, y pueden hacer que la figura se vea más esbelta y alta. Pues, con las faldas de tiro alto se consigue el mismo efecto y esta temporada hemos fichado un diseños ideal en Zara gracias a Nuria Roca. En su último look, vemos que las faldas se imponen, consiguiendo outfits muy elegantes, rejuvenecedores y bonitos. En cuanto al color, el negro nunca falla. Además, tiene el cinturón incorporado para potenciar, aún más, su cintura de avispa. Al resaltar la cintura, la falda de tiro alto ayuda a definir la forma del cuerpo y crear una silueta más estilizada. Esto es particularmente beneficioso si tienes una cintura estrecha que deseas destacar.

Hemos de reconocer que tenemos una relación de amor-odio con las faldas de estilo capa. Nos gustan cuando las vemos sobre las famosas y no podemos evitar copiar algunos diseños cuando las diferentes colecciones sacan modelos apetecibles. Pero, cuando llega la hora de lucirlas, no terminan de convencernos. Muchas veces no encontraos la ocasión porque la vemos muy formal o simplemente no sabemos combinarla de forma correcta.

Pues bien, la periodista tiene esta prenda entre sus preferidas. Lo cierto es que a la valenciana la hemos visto lucir de muchos estilos, algunas veces más hippie y otras con estilismo más sofisticados cuando se trata de ir a trabajar. Es toda una experta en el arte de vestir y por eso ha añadido a su vestidor esta falda de Zara que ya ha colgado el cartel de 'agotada'.

Otra buena noticia es que este tipo de falda, ceñida a la cintura y algo acampanada, se adapta a todo tipo de cuerpos, ya seas alta, baja, con curvas o esbelta.

Así es la falda capa de Zara de Nuria Roca

Cómoda y favorecedora, esta falda cuyo precio es de 29,99 euros está confeccionad hasta en seis tallas diferentes, de la talla XS hasta la XXL. El éxito de esta falda parece haberle salido muy bien y queda muy pocas unidades. ¡Es todo un must!

Las faldas capa son conocidas por su estilo femenino y elegante, y su diseño único agrega un toque de sofisticación a cualquier atuendo. Suelen ser una opción popular para eventos formales, como bodas, cenas y fiestas, pero también se pueden adaptar para un look casual o de estilo cotidiano. En este caso, la falda que ha fichado es todo un comodín que podemos usar en cualquier situación. Al ser de color negro siempre hay piezas a las que recurrir para acertar. Por ejemplo, puedes combinar tu falda de cuero con una camiseta sencilla para un look casual y desenfadado. O con una blusa o top de seda, satén o encaje para un look más sofisticado.

El bajo ligeramente acamapado añade un toque de clase al diseño. Además, este modelo resulta ideal para realzar la figura, ya que se trata de un corte entallado en la cintura pero con una bonita caída suelta que realza de manera sutil y encantadora la silueta. Cabe destacar que este efecto es la solución perfecta para disimular barriga.