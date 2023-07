Nuria Fergó se ha ido de boda este fin de semana en Valencia y ha dejado a todos boquiabiertos con un vestido que desborda originalidad y frescura. Los colores saturados y ‘vitaminados’ han tomado el control de la moda veraniega, incluso, de las propuestas para invitadas. La cantante, que está muy al tanto de lo que se lleva, no ha dudado ni un momento a la hora de elegir su último modelito y ha combinado dos tendencias que no pueden estar más en boga: flores 3D y naranja vibrante. Analizamos su look y te damos todos los detalles de su estilismo.

El protagonista absoluto de su look ha sido un impresionante vestido de invitada sin mangas, con una gran falda de corte línea A y con flores en tres dimensiones en el pecho. El color elegido, el naranja vitamina, es un tono audaz y enérgico que irradia vitalidad y que ha sido destacado por reconocidas firmas de moda de alta costura, como Valentino y Giambattista Valli, en sus últimas colecciones. No obstante, la cantante confió su último look a la firma barcelonesa de alta costura Tot Hom y fue un acierto absoluto. El corte en la cintura y el pequeño cintillo que rodeaba su talle equilibraba su silueta y creaba ese efecto 'cintura de avispa' tan buscado entre las invitadas a una boda.

Nuria Fergó combinó su vestido de invitada con u peinado muy de moda

La andaluza supo muy bien cómo equilibrar su look, pues sabía perfectamente que ya que había utilizado un color vibrante y con unas flores tan llamativas, los accesorios debían ser muy minimalistas. Unos pendientes de aro pequeños y un brazalete fino, ambos dorados, fueron los únicos adornos que incluyó.

El vestido de Nuria Fergó es un auténtico derroche de estilo y creatividad. Sin embargo las flores tridimensionales, cuidadosamente colocadas en el cuello del vestido, pueden acortar visualmente nuestro cuello. Por eso, la triunfita recogió su pelo en una coleta alta con bubble braids, el peinado más de moda de este año.

Las bubble braids se han convertido en un peinado absolutamente encantador que está arrasando en el mundo de la belleza. Si quieres lucir un look moderno y lleno de estilo, no hay nada mejor que unas bubble braids. Para lograr este peinado, asegúrate de tener el cabello limpio y desenredado. Divide tu melena en secciones y asegura cada una con bandas elásticas transparentes, creando el efecto de burbujas perfectamente definidas. Después, dale un toque de glamour a tus bubble braids tirando suavemente de cada sección para crear volumen.