La nueva faceta como influencer de Norma Duval nos está permitiendo descubrir su lado más fashion. Si hasta ahora hablábamos de ella por su gran trayectoria artística, sus constantes puestas en escena de los últimos meses han hecho que pongamos el foco de atención en su vestuario. Hoy nos trae una propuesta donde apuesta por el color blanco con el look con perfecto para ir como invitada a una comunión en primavera. Con él demuestra que para la moda, no hay límite de edad. Y es que a sus 66 años no deja de inspirarnos con sus maravillosas propuestas.

Con su última apuesta estilística, sencilla y radiante, no existe ni el más mínimo margen de error. Un conjunto protagonizado por tres piezas básicas que toda mujer debe tener: una blazer entallada blanca, un pantalón de vestir a juego y una camisa con estampado geométrico.

Se trata de un conjunto para salir victoriosa de cualquier evento de entretiempo. "Qué ganas tengo de que llegue ya el buen tiempo. Os adelanto uno de mis looks favoritos de primavera", escribe junto a la foto que os vamos a mostrar a continuación. Concretamente, lleva un look de la firma Punto Roma, de la que es modelo y embajadora desde hace ya varios años.

El look de Norma Duval de Punto Roma es ideal para un evento de día

Para dar la bienvenida a la temporada de entretiempo, que ya está a la vuelta de la esquina, Norma opta por un sencillo diseño repleto de últimas novedades. Empezando por la blazer de color blanco en la que destacaba su forma entallada. Un modelo con el consigue un efecto de los más favorecedor porque remarca la silueta. Pasando por los pantalones de estilo capri (donde el bajo queda justo por encima del tobillo) en la misma tonalidad que la americana para no romper la armonía del look, y finalizando por la blusa con estampado geométrico en tonos azules que nos parece un básico en lo que a estilo y elegancia se refiere.

Completó su look a través de unas manoletinas planas en dos tonos, blanco y negro, y un bolso de mano en color blanco impoluto a juego con el conjunto. Una propuesta que nos encanta y que terminó de rematar a partir de una manicura en color rosa suave que es ideal para cualquier evento importante y que demuestran que el menos, siempre es más.

Como os comentamos, las prendas forman parte de la nueva colección de la firma española Punto Roma y las hemos fichado TODAS. ¡Sigue bajando!