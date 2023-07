Norma Duval sabe cómo vestir con elegancia en las ocasiones especiales y el vestido de invitada que te traemos hoy es uno de los más llamativos que le hemos visto: un diseño verde súper escotado que no podrás dejar de mirar

No importa la edad ni el momento ni el lugar, Norma Duval ha demostrado que para causar sensación solo hay que arriesgar a la hora de apostar por looks. Y de todas sus acertadas opciones nos quedamos con su último diseño de invitada que nos ha dejado impactadas. En esta ocasión, la actriz ha asistido a una boda en A Coruña con un vestido de color verde que realza mucho el bronceado y la silueta. Pero no ha sido la tonalidad del vestido lo que acaparó todas las miradas, sino su precioso y elegante escote lo que llamó la atención.

Teniendo en cuenta de se trataba de un vestido atrevido, quiso mantener la sofisticación en el resto de su look. Norma llevó unos pendientes largos de perlas y circonitas , y dejó su melena rubia al aire y peinada con mucho volumen y las puntas ligeramente onduladas hacia afuera. En cuanto al maquillaje, se aplicó una suave sombra de ojos marrón junto a un marcado eye-liner y los labios sonrosados.

En respuesta al diseño llamativo y atrevido que la la exvedette eligió para asistir al enlace, muchos fans no han tardado en comentar su elección . Como era de esperar, todo son alabanzas a su estilismo. "Estás guapísima, eres inspiración para la mujer madura", escribió una persona. "Bonito vestido", respondió otra. "Siempre tan hermosa", añadió otro seguidor.

Norma Duval nos dice cómo llevar el escote con elegancia a partir de los 60 años

Aunque la moda no tiene edad, vestirse a los 30 no es lo mismo que hacerlo a los 60. Hay unas normas (no escritas) que se debemos seguir a medida que vamos cumpliendo años, pero sin necesidad de tener que renunciar a todo aquello que nos gusta. En realidad, Norma es el claro ejemplo de cómo adaptar las tendencias al paso del tiempo y seguir siendo sexy sin perder el estilo.

La actriz, como buena experta en estilo, lo tiene claro: no hay que renunciar a los escotes, ni mucho menos, pero sí hay que llevarlos con elegancia. Para eso haz como ella y opta por escotes pronunciados pero que no enseñen mucho. En este sentido, el vestido de la artista es el mejor ejemplo porque, aunque es en forma de 'V' y bastante profundo, la clave para arrasar sin perder ni un ápice de clase es elegir un diseño como el suyo que incluye una capa de tela semi transparente que cubre el busto. El objetivo es dar un toque elegante el escote para que no resulte nada vulgar.