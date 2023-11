Norma Duval, Elsa Anka y Makoke: tres formas de ir de negro para triunfar en una fiesta

Las cenas de empresa, las fiestas con amigas y los cotillones están a la vuelta de la esquina. Ya son muchas las que están buscando sus estilismos de fiesta y el negro se convierte en una de las opciones más socorridas y elegantes para crear un party look perfecto, aunque no precisamente por ser Black Friday. Norma Duval, Elsa Anka y Makoke nos han dado una clase magistral de cómo incorporar este color a partir de los 50 años. Las tres celebs han asistido a la gala benéfica de 'Infancia sin fronteras' con tres 'total black looks' muy diferentes y adaptados a su estilo propio. Analizamos los outfits y te contamos las tendencias que han incorporado cada una de ellas para arrasar bajo la lluvia de flashes del photocall. ¡No te lo pierdas!

La elegancia atemporal del negro se convierte en la opción predilecta para triunfar en cualquier fiesta. Este tono clásico aporta sofisticación y estilo a cualquier estilismo, brindando una base versátil para crear looks que pueden jugar con la sobriedad o la audacia a placer. Para un enfoque más refinado, opta por un vestido negro de corte sencillo y accesorios minimalistas, resaltando la pureza de esta tonalidad. Por otro lado, si buscas un toque más atrevido, juega con texturas, transparencias o accesorios llamativos para agregar un toque moderno y explosivo a tu conjunto. Sea cual sea la elección, el negro siempre se erige como una apuesta segura para destacar con elegancia en cualquier celebración. ¿Cómo lo incorporaron estos tres personajes?

Norma Duval: la elegancia del vestido de corte midi

La actriz ha sido siempre un ejemplo de elegancia y de buen gusto y en esta ocasión volvió a hacer alarde de ella. Para crear su último estilismo la vedette se enfundó en un vestido ajustado con frunces en el centro de la prenda que creaban pequeños pliegues en el frente. El vestido tenía un largo midi, muy favorecedor, y que alarga visualmente las piernas.

No obstante uno de las tendencias que incluía y que fue común en los tres estilismos que hoy comentamos fue el uso de hombreras XXL. Las que lució Norma Duval estaban estaban creadas con la propia tela del vestido y eran completamente huecas y pese a que no tenían estructura, le daban mucho equilibrio a su silueta y a su busto. Este tipo de hombreras han sido respaldadas esta temporada por una larga lista de firmas de alta costura, pero si hay un diseñador que se ha convertido en el defensor y precursor de este trend por antonomasia, ese ha sido Rick Owens.

Elsa Anka: la formalidad del dos piezas

La presentadora quiso dejar los vestidos largos y las prendas ajustadas a un lado y se decantó por un look muy glamuroso. Elsa incorporó a su look un mono confeccionado en terciopelo negro, con cuello alto y pantalones wide leg sobre el que puso una blazer de glitter con grandes solapas satinadas. Las solapas de doble faz o de grandes dimensiones, como las hombreras, también han copado los diseños de gabardinas, americanas y abrigos de lana esta temporada. La modelo completó su estilismo con unos salones de estilo kitten heel y un mini bolso de mano negro confeccionado en piel negra. ¡La comodidad y la elegancia no están reñidas!

Makoke: explosiva con su vestido mini con aberturas

La colaboradora de televisión no lo dudó y se mantuvo fiel a su esencia con un vestido de lo más explosivo. ¿Quién dijo que a los 53 años no se puede llevar un vestido de cut out? Makoke lució un diseño que contaba con cuello a la caja, maxihombreras; y una abertura transversal en la zona de su escote, dando un protagonismo indiscutible a su pecho. El talle y la falda mini iban completamente ajustados, y en la parte del bajo lucía un corte que daba paso a sus kilométricas piernas enfundadas en medias negras translúcidas. Para poner la guinda a su outfit, se calzó con unos tacones puntiagudos confeccionados en charol negro, eso sí, quiso darle un poco de brillo a su estilismo al incorporar un bolso de mano dorado muy, muy luminoso. ¿Con que estilismo te quedas?