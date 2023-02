¿Quién dijo que a partir de los 60 años no se puede ir elegante con un traje de dos piezas? Una de las prendas que más favorece, sin ninguna duda, es un traje. Solo tenemos que tenemos que hacernos con uno que tenga el corte perfecto para crear una silueta estilizada. Hoy, una de las mujeres más elegantes de este país, Norma Duval, nos ha dado una clase magistral de cómo llevar un traje de la forma más glamurosa. Te contamos todos los detalles de su look a continuación, no te pierdas un detalle.

La vedette ha asistido como embajadora a un evento de la marca My Soft, una firma de calzado ideal para las mujeres que desean un zapato cómodo y a la última. Para este shooting, la actriz apostó por un traje de su íntima amiga, la diseñadora Carla Ruiz. Norma ya había confiado en ella el año pasado y no para cualquier modelito, sino para su boda en Suiza con el empresario alemán Matthias Khum.

Norma Duval apuesta por los tacones bajos con punta angulosa más en boga

Una de las mejores decisiones que podemos tomar esta temporada a la hora de elegir un traje es optar por una blazer cruzada o de estilo wrap como la de Norma. La barcelonesa eligió una blazer con solapas de tipo smoking que se ajustaba perfectamente a su silueta. La prenda contaba con unas hombreras sutiles, que reforzaban su figura. Además, combinó el escote redondo de un top en color champagne, con el escote en pico que creaba la americana, alargando mucho su cuello y elevando su pecho. Pero lo mejor era que la prenda contaba con un cinturón en el mismo tono que el traje que ceñía su talle creando una silueta mucho más estrecha.

La parte inferior estaba formada por unos pantalones de corte tailoring, planchados a raya y con bajo acampanado que, aparte de estilizar mucho las piernas, son completa tendencia de moda. Para sus pies apostó por unos salones bajos con punta angulosa que combinaban el tono champagne en la punta y el tacón, con el blanco. En el empeine lucían una pequeña cadena de eslabones que no dejamos de ver en mocasines y zapatos esta última temporada. Para terminar con el outfit, Norma usó unos pendientes de perlas muy discretos.

El look beauty natural y discreto que más rejuvenece

La presentadora nunca le ha tenido miedo al maquillaje. En cada época de su vida lo ha ido adecuando para sacar lo mejor de sus rasgos, aunque su punto fuerte siempre ha sido dar protagonismo a sus enormes ojos azules. En primer lugar, la actriz apostó por una base de maquillaje mate en el tono exacto de su piel, que no desentonaba con el cuello ni con las manos. También podemos observar un corrector un poco más claro en la zona de su ojeras, en la frente y en su barbilla para poner puntos de luz a su rostro.

Remarcar la línea de agua desde el lagrimal –en ambos párpados– con lápiz negro es algo que Norma suele hacer en la mayoría de sus maquillajes y que crea mucha profundidad en sus ojos. Para agrandar su mirada, aplicó una máscara de pestañas y difuminó en la esquina exterior del ojo una sombra negra para crear efecto lifting, elevar el párpado y rasgar un poco sus ojos. Por último, aplicó un labial en color rosa palo, muy natural, sin excesos.