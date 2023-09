Nieves Álvarez

Nieves Álvarez es una modelo y presentadora de televisión española. En 1992 acabó como finalista en el concurso Elite Look of the Year, organizado por la agencia Elite Model, y se convirtió en una de las modelos españolas más conocidas desfilando para Yves Saint Laurent, Christian Dior, Hermès y Armani. En 2012 empezó a presentar el ... Nieves Álvarez y Georgina Rodríguez: aterrizan en Venecia y se baten en un duelo de estilo […] saber más »