Nieves Álvarez tiene el traje de lino con el que triunfar en una comunión

Con la llegada del buen tiempo los diseñadores de moda siempre hacen un hueco en sus colecciones para prendas de lino que refresquen tanto los looks casual, como los estilismos de invitada. El lino es, sin ninguna duda, uno de los tejidos que no puede faltar en tu armario de verano. Este tejido se caracteriza por la ligereza de sus fibras y por lo que transpira. Por ello se ha convertido en uno de los materiales más buscados, sobre todo en climas extremos. Hoy, te traemos el último acertadísimo look de Nieves Álvarez y una selección de prendas de lino low cost a las que no podrás resistirte.

La modelo se ha convertido en uno de los iconos de moda más importantes de este país. Son muchas las mujeres que ven en sus looks un reflejo de las últimas tendencias llevadas con la elegancia y el buen gusto que tanto le representan. En su última aparición, la presentadora se ha dejado ver con un traje de dos piezas que lo tenía todo para convertirse en la prenda de la primavera. El traje que llevó era un diseño de Alberta Ferretti y estaba confeccionado en lino de color pistacho; un tono ideal para invitadas que quieren un estilismo alegre pero no ser el centro de todas las miradas.

Nieves Álvarez ha combinado su traje de lino con unas bailarinas puntiagudas

La blazer tenía un corte holgado, solapas pequeñas y botonadura frontal múltiple, una preciosidad. Esta prenda iba muy bien acompañada por un pantalón de corte wide leg en el mismo tono con mucha caída y movimiento. Bajo la americana Nieves incorporó una camiseta negra de escote recto y sobre ella un top hecho de monedas y apliques metálicos dispuestos en forma de malla.

El color pistacho y el dorado siempre han combinado de maravilla y eso fue precisamente lo que hizo Nieves tanto con su top como con su bolso. La modelo, como siempre fiel a la firma italiana, llevó un bolso blanco de Bvlgari con cierre en forma de serpiente dorada que combinaba con tu top y que tenía un diseño veraniego y elegante. El precio del bolso es de 2.680 euros y pertenece a la última colección de esta marca de lujo. En cuanto a sus pies, la influencer apostó por unas bailarinas negras muy puntiagudas de Aquazzura que incorporaban también la tendencia del uso del vinilo en el calzado. Desliza para ver el look completo en la galería y no te pierdas nuestra selección de prendas de lino. ¡Elige tu favorita!