Ya queda menos para disfrutar del buen tiempo y, por eso, tenemos que ir echando un ojo a las tendencias que más se van a llevar estos próximos meses. Si en otros posts ya te hemos hablado sobre las prendas primaverales que no pueden faltar en tu armario, hoy te vamos a descubrir, de la mano de Nieves Álvarez, los estampados que te harán triunfar. ¿Quieres saber cuáles son? Te lo contamos.

Nieves Álvarez lleva varios días en las Islas Canarias para preparar su papel como presentadora del Festival de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y no para: ensayos, cambios de vestuario, shootings... Pero, entre tanto lío, ha sacado un hueco para enseñarnos un look primaveral con un vestidazo que nos adelanta la tendencia que no vamos a parar de ver estos meses.

El look tropical de Nieves Álvarez

Aprovechando el buen tiempo que caracteriza al archipiélago canario, Nieves Álvarez ha podido adelantarse a la primavera y se ha enfundado en un vestido que nos tiene enamoradas. Se trata de un diseño de corte midi, con las mangas abullonadas y un estampado que mezcla los motivos tropicales y las líneas geométricas, que son pura tendencia y que no vamos a parar de ver en todas las tiendas. En blanco y negro, el vestido está repleto de motivos vegetales: grandes hojas, palmeras... y también de detalles étnicos.

¿Quieres saber de dónde es? Se trata de una pieza de la diseñadora Johanna Ortiz, una experta en moda que ha vestido a celebridades de la talla de Jennifer López o Sassa de Osma. En España, Tamara Falcó y Nieves Álvarez son algunas de las más asiduas a esta diseñadora colombiana y optan por sus diseños para multitud de eventos.

Todas las piezas de esta marca son súper únicas y especiales y se caracterizan por la originalidad y la mezcla del mundo natural con el glamour y la sofisticación: flores, palmeras, motivos psicodélicos, tie dye...

Para combinar el vestido, la modelo ha optado por unas sandalias con taconazo y cuerdas en color negro que nos chiflan y que, casualmente, también son de origen colombiano, ya que son de la firma Aquazzura. Sigue bajando hasta nuestra galería y descubre todo el look con detalle.