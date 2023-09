Nieves Álvarez se ha convertido en la sensación de la temporada, no solo por su último look en Venecia, sino con su elección de atuendo para una boda de amigos cercanos. En un audaz giro, la presentadora y modelo española optó por abandonar los vestidos convencionales y apostar por un conjunto de invitada que redefine el glamour nupcial. Su elección: una blusa asimétrica en tono blanco roto que emana sofisticación y modernidad, pantalón wide leg y los mejores accesorios. ¡Analizamos su look a continuación!

La blusa asimétrica de la modelo es la personificación de la elegancia contemporánea. El corte inusual y el color blanco roto aportan una sensación de ligereza y originalidad al conjunto, demostrando que las reglas de la moda pueden y deben romperse. La asimetría no solo añade un toque vanguardista, sino que también resalta la silueta esbelta de la presentadora cubriendo uno de sus brazos y dejando uno de sus hombros al descubierto.

Los pantalones tailoring wide leg de Nieves Álvarez son una declaración audaz de moda. El verde pistacho es un color atrevido que no pasa desapercibido y, sin embargo, funciona de manera sorprendente en este contexto. Su corte ancho y fluido no solo es cómodo, sino que también crea un efecto visual que alarga las piernas de manera espectacular. Combinados con un cinturón negro que divide el look en dos partes, estos pantalones añaden una dimensión extra de estilo.

Los accesorios de Bvlgari de Nieves Álvarez

Nieves Álvarez no escatimó en detalles de lujo para completar su estilismo. Llevaba un bolso de rafia de Bvlgari con cabeza de serpiente en el cierre que añadía un toque desenfadado (aunque exclusivo) a su conjunto. Pero el verdadero punto culminante de su look fue el reloj de pulsera que llevaba de la misma firma, el modelo 'Serpenti Tubogas' de Bvlgari, con un precio impresionante de 21.000 euros. Este reloj con su pulsera envolvente en forma de serpiente no solo es una declaración de moda, sino también una pieza de joyería que combina con cualquier look de invitada.

Para rematar su estilismo, Nieves Álvarez eligió unos salones con lazada adornada con pequeños apliques metálicos de Dsquared2. Estos zapatos aportaron un toque de glamour y feminidad al conjunto, equilibrando la audacia de los pantalones y la asimetría de la blusa. Un elección que solo alguien con su experiencia y conocimiento en moda podría lograr con tanto éxito.

En cuanto a su look beauty, la madrileña apostó por una piel hidratada y perfecta que necesitaba de poco adorno, Nieves optó por un maquillaje sencillo que se centraba en dar protagonismo a sus ojos con un difuminado sutil, una buena máscara de pestañas y un labial muy natural. ¿Te atreves a copiarle el estilismo para tu próximo enlace de septiembre?