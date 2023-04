Los complementos son fundamentales para completar un look perfecto. Aquí te dejamos los accesorios que este 2023 van a triunfar sin discusión.

Siempre que pensamos en los complementos imprescindibles para elevar un look lo hacemos en los zapatos o los bolsos que cada temporada se convierten en tendencia. Pero al margen de ellos, también debemos tener en cuenta otro tipo de accesorios que se reinventan y consiguen ese toque definitivo para un estilismo perfecto. Las pasarelas nos adelantaron hace unos meses los accesorios que van a triunfar en esta primavera 2023 y ahora ya han invadido las tiendas y webs de moda. Seguro que estás muy al tanto de las prendas que no vamos a dejar de ver en los siguientes meses en la calle, pero igual no tienes tan claro esos otros pequeños detalles, las llamadas micro tendencias, que nos pasan más inadvertidas. Aquí te las vamos a descubrir.

El romanticismo se da la mano con la practicidad y el minimalismo también se conjuga con la exageración en los complementos que más se llevan. Te hemos hecho una selección con los seis que encajan en todas las ocasiones y son para todas las mujeres, da igual si acabas de cumplir los 20 a ya has pasado los 50...

Los accesorios que este 2023 van a combinar con todos tus looks

Cuando llega el buen tiempo la rafia se convierte en el material por excelencia para tus bolsos o sandalias, pero este año serán las pamelas XXL las ganadoras. Junto a ellas puedes poner el toque romántico con las flores en broches, cinturones o chokers, y el punto masculino con las corbatas, complemento al que ya se han adelantado en los meses pasados celebrities de todos los ámbitos, desde Penélope Cruz a Irina Shayk.

En el capítulo de joyas, además de los pendientes XXL, preferiblemente en dorado, no pueden faltarte los collares de maxi eslabones, también en dorado o en colores para dar vida a todos los estilismos, y siguiendo con la exageración, todos los grandes diseñadores han subido a las pasarelas los cinturones con maxi hebillas para marcar la figura. Para terminar, como hablando de moda casi todo tiene cabida, pasamos del más al menos con gafas de sol negras de aire futuristas.

Sigue deslizando y a continuación te detallamos esos accesorios que este 2023 van a arrasar y que tienes que incluir YA en tu lista de deseos para las compras de esta temporada.