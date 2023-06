No necesitas mucha ropa para vestir bien, solo las prendas correctas. Y esta camisa de Nuria Roca es un básico todoterreno...

¿Vestir bien a partir de los 50 años? Es más fácil de lo que crees. De hecho, si ya has alcanzado esta edad, seguramente ya tendrás más que definidos tus gustos y conocerás de sobra qué cortes, diseños, colores y tejidos te favorecen más. Aunque hay que reconocer que muchas veces da igual cuantos años tengas o cómo de grande sea tu vestidor, a todas nos persigue el eterno problema del 'qué me pongo' cada mañana si no contamos con un buen fondo de armario.

Lo cierto es que si te paras a pensar un momento, cuando te fijas en los estilismos de las famosas más elegantes de nuestro país, la mayoría no apuestan por prendas muy llamativas o aventuradas. Y ahí está la fórmula infalible. El verdadero secreto para vestir bien es elegir piezas básicas que combinen fácilmente, te quiten años de encima y te favorezcan.

Como norma general, en tu guardarropa nunca pueden faltar unos vaqueros que te sienten como un guante, una blazer oversize todoterreno y, por supuesto, unas cuantas blusas que funcionen sin esfuerzo en cualquier ocasión. Y si todavía no cuentas con las que deberías, toma nota, porque Nuria Roca acaba de estrenar la camisa tropical perfecta para ti.

Nuria Roca tiene la camisa estampada que no te vas a quitar de encima (y nunca pasará de moda)

Para ir a la oficina, para una comida con amigas, para una cita improvisada en pareja... Las camisas y blusas tienen la increíble capacidad de adaptarse y reinventarse según con qué las combines. Pero si buscas un diseño que nunca pase de moda y te convierta en la más estilosa a golpe de estampado, la nueva adquisición de Nuria Roca te va a conquistar.

La presentadora se ha ido de compras a El Corte Inglés y se ha hecho con una camisa tropical de la firma Mirto. Un modelo ideal que cuenta con cuello tirilla, botonadura oculta y mangas ranglan abullonadas.

La mujer de Juan del Val ha completado esta camisa con estampado de palmeras (en tonos marrones, naturales y rosas), con un pantalón de pinzas fuscia, pero esta prenda también puede funcionar a la perfección con jeans, faldas midi e incluso bermudas de lino, para planes más informales.

¿Lo mejor de esta camisa? Está elaborada con 100% algodón, por lo que también es apta para los días en los que el calor aprieta. ¿Su precio? 235 euros. Y recuerda, dentro de poco empiezan las rebajas, así que quizás ésta pueda ser tu compra estrella.