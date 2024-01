No solo la Semana de la moda de Milán ha dado comienzo, pues, en España, estamos en plena temporada de desfiles de moda flamenca. A apenas una semana de que empiece la SIMOF (Semana Internacional de la Moda Flamenca) y la 12º edición de 'We Love Flamenco', Rocío Peralta ha celebrado sus 15 años en el sector de la moda flamenca con un desfile llenito de celebrities. A este evento de moda, amenizado por Farruquito, no pudieron dejar de asistir invitadas de la talla de Victoria de Hohenlohe, Niña Pastori, Naty Abascal, Fiona Ferrer y...¡muchas más! Analizamos los mejores estilismos de la noche y te contamos todas las tendencias que pasearon por este photocall en Sevilla.

Rocío Peralta es una de las figuras más destacadas en el panorama de la moda flamenca. La diseñadora fusiona con maestría la riqueza de la tradición andaluza con elementos contemporáneos, dando lugar a creaciones que trascienden las fronteras del flamenco. Esta diseñadora, natural de Sevilla, ha logrado consolidar su firma como un referente en el ámbito de la moda flamenca moderna. Su enfoque distintivo radica en la reinterpretación de los patrones tradicionales mediante cortes innovadores y la incorporación de detalles únicos. Este año, sorprendió con monteras de colores y prints de polka dot, tocados de plumas gigantes, accesorios con topos de colores y vestidos de lo más divertido.

El look de la diseñadora para asistir al evento fue, por supuesto, muy acorde al enclave. Rocío apostó por un top rojo vibrante con lunares negros y una falda, también roja, pero con bordados dorados de lo más chic. Además, remató el estilismo con unos pendientes XXL para darle otro toque andaluz a su outfit en esta noche de celebración.

De Naty Abascal a Niña Pastori: los looks de los vips en el último evento en Sevilla

Niña Pastori se decantó por un vestido estampado con un print que combinaba un amarillo ocre con pequeñas manchas negras de estilo abstracto. El diseño contaba con un cuelo alto cerrado y una abertura en el escote muy elegante, además de un bajo asimétrico midi que dejaba ver sus pantorrillas y unas sandalias destaponadas de tacón bajo en color dorado.

Naty Abascal apostó por un look de lo más sobrio para asistir al desfile. Aunque la modelo nos tiene acostumbradas a lucir sus mejores galas y se atreve con absolutamente cualquier prenda. En esta ocasión, prefirió pasar desapercibida con un 'todo al negro' formado por pantalones campana, top negro de cuello redondo y una blazer-abrigo de grandes solapas y botonadura cruzada. No obstante, los accesorios tuvieron mucho que decir. Por un lado, llevó un collar XXL dorado a juego con sus pendientes drop. Por otro y, probablemente, lo que más nos llamó la atención, lució unas botas negras de suela track de lo más modernas; y, por último, completó su estilismo con un bolso de animal print con cierre dorado de Dior.

