Naty Abascal no pasa de moda y todos y cada uno de sus estilismos son absolutamente inspiradores, tanto para las más jovencitas como par las mujeres más maduras. Nos encanta, tanto cuando la vemos vestida de Alta Costura en las grandes ocasiones como cuando sus looks son más relajados. Y es en estos últimos donde nos podemos acercar más a ella, ya que son muchas las ocasiones en las que recurre a firmas low cost.

Esta vez, durante su escapada a República Dominicana, ha vuelto a causar sensación con un vestido de Zara que ha hecho las delicias de sus seguidoras. Naty, que es una auténtica cazadora de tendencias y siempre apuesta por las novedades más actuales, ha lucido un precioso diseño súper veraniego que ya ha empezado a agotarse en la tienda online.

"Estoy feliz de estar en Punta Cana", aseguraba, a la vez que nos mostraba su estupendo modelo. Un estilismo playero que no hemos podido evitar fichar. Se trata de un vestido largo de cuello solapa y manga larga y, con estampado multicolor sobre un fondo blanco, de corte camisero y con falda con volumen. Una prenda holgada que no marca nada y cubre los brazos. Incluye un cinturón con lazada en mismo tejido y el bajo acabado en aberturas laterales, un detalle que se está viendo mucho esta temporada. ¡Directo a nuestra lista de 'hits'!.

Naty Abascal a punto de agotar el vestido más alegre de la nueva colección de Zara

El vestido tiene un precio de 69,95 euros y sigue disponible en la talla XS, S, XL, y XXL, pero las tallas M y L ya han colgado el cartel de agotado.

Naty ha completado su look con un cinturón rojo ancho que visualmente estiliza al máximo la figura y crea un efecto de cintura de avispa. Y no es el único complemento que ha añadido a conjunto, la exmodelo apuesta por el 'más, es más' con un majestuoso sombrero de rafia y una gafas de sol en tamaño XL, a juego con el vestido. Para hacer todavía más llamativo el conjunto, la estilista ha añadido uno de los accesorios más de moda de la temporada: un maxipendientes en color rosa fucsia, una opción perfecta que no deja indiferente a nadie. Lo cierto es que la vemos muy favorecida y siempre recordaremos este look por su originalidad y actitud divertida.

El vestido es muy versátil y puede llevarse tanto a un chiringuito a la playa con chanclas, como para ir a la oficina con unas sandalias cangrejeras, mules o alpargatas y una cazadora vaquera durante la primavera.

Nos encantan, también, porque el blanco resalta la piel bronceada, algo que todas estamos esperando en verano. El resultado es un estilismo alegre y rejuvenecedor que sienta bien cualquier edad.