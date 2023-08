A sus 80 años, Naty Abascal no deja de demostrar que sigue siendo una de las mujeres más elegantes y mejor vestidas de nuestro país. Y es que la consultora de moda ha sabido adaptar su estilo con maestría a las tendencias que llegan temporada tras temporada. Eso sí, sin perder ese toque personal tan chic que la caracteriza en todos sus looks. Es por ello que no le perdemos la pista en eventos y fiestas, aunque también nos encanta fichar todas las prendas que integra en sus estilismos del día a día. Y ahora que se encuentra disfrutando de unas idílicas vacaciones en Grecia, la socialité nos ha vuelto a conquistar con su último estreno: una camisa perforada de Zara que rejuvenece y derrocha elegancia a partes iguales.

Naty Abascal tiene la camisa perforada de Zara que te soluciona fácilmente cualquier look

La estilista empezó el mes de agosto surcando las aguas de Sicilia en el maravilloso yate del diseñador Valentino. Pero como todavía quedan días de verano, ahora Naty Abascal sigue disfrutando del Mar Mediterráneo en Grecia con su amigos, de los buenos restaurantes y, sobre todo, de espectaculares atardeceres. Y viendo cómo se escapa el sol junto a un amigo es cómo la hemos pillado con su nuevo, sencillo y acertadísimo look.

La sevillana ha estrenado una camisa blanca de nueva colección de Zara. Se trata de un diseño confeccionado en algodón, con cuello solapa, escote pico y bajo asimétrico. Aunque si hay algo por lo que destaca, es por sus detalles de bordados perforados, que la convierten en un básico elevado que funciona a la perfección a cualquier edad.

Naty Abascal ha completado esta camisa, que cuenta con un corte oversize de lo más favorecedor, con unos pantalones de lino a tono. En concreto la madre de Rafa Medina ha apostado por un modelo de pata de elefante, infalible para sumar estilo sin demasiado esfuerzo. ¿Para completar su estilismo? Unas maxi gafas de sol de Marc Jacobs y pendientes dorados.

¡Ojo! Si te gusta la camisa de la exmodelo, debes ser rápida, ya que debido a su capacidad para adaptarse a cualquier escenario, ya ha empezado a agotarse. Y es que esta prenda es clave tanto para redondear tus looks veraniegos estas últimas semanas de agosto, como para triunfar en la oficina en cuanto llegue septiembre. ¿Lo mejor? Su precio: solo cuesta 29,99 euros. ¡Fíchala ya!