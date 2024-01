Las mujeres de 50 agotarán en Zara la falda plisada de 'lujo silencioso' de Amelia Bono

Hemos aprendido mucho de moda gracias a este look de estilo 'lujo silencioso' de Amelia Bono. La empresaria madrileña huye de la extravagancia y apuesta por un estilo más discreto y le sienta excelente. Si tuviéramos que escoger a una embajadora única de esta nueva tendencia, la hija de José Bono estaría a la cabeza de nuestra lista.

El estilo 'lujo silencioso' representa una nueva corriente en la moda que se opone a la opulencia, los estampados estridentes o cualquier otro detalle que tenga como objetivo llamar demasiado la atención. Y es que el vestidor de Amelia es el perfecto ejemplo de cómo se puede ver bien con prendas esenciales y con clase que marquen la diferencia por encima de las demás. Así que hemos decidido analizar su último look para dar con las claves del estilo.

Amelia Bono, fan del 'lujo silencioso' nos enseña la falda plisada de Zara perfecta

Amelia Bono encabeza el estilo de la discreción sin perder la elegancia. Desde las últimas temporadas, en el mundo de la moda, las corrientes estéticas que están arrasando abogan por el minimalismo que apuesta todo por la desaparición de los logotipos y el diseño de prendas depuradas. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con el 'lujo silencioso'? Llevamos meses escuchando hablar de él, pero esta corriente no es nueva. Durante los años 90 triunfó y ha vuelto con más fuerza que nunca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono ( @ameliabono)

El lujo silencioso hace referencia a esas piezas que tienden a ser más sutiles, con prendas y accesorios que destacan por su calidad intrínseca en lugar de exhibir marcas de manera conspicua. Esto se opone al enfoque de lujo más tradicional, que a menudo implica la exhibición ostentosa de logos y signos distintivos. Por otro lado, frente a estampados o colores llamativos, pone el foco en el patrón y en el fit y, frente a la tendencia, elige la atemporalidad, optando por prendas de fondo de armario que resistirán mejor al paso de los años.

Las firmas que apuestan por el 'lujo silencioso' son muchas. Más allá de grandes marcas como Hermès o Bottega Veneta, hay otros exponentes de estas corrientes que merece la pena tener en cuenta. Una de ellas es Zara. Sí, la firma de Amancio Ortega representa muy bien el emblema del lujo silencioso y sus prendas de son aclamadas por las famosas con más. Un ejemplo es la falda plisada de Amelia. Es una pieza bonita y sencilla que sienta bien a todo el mundo y que puedes encontrar ya mismo en tienda y en la página web porque es de nueva colección. Además es perfecta para llevar con sandalias, cuñas o botas.

Ahora, solo te queda copiarle el look.

Así es la falda plisada de Zara

Amelia no solo es musa para mujeres madura. Lo es para todas. Es sus impecables looks siempre hay tendencias que nos ponen al día en materia de moda. Nos ha enseñado la falda plisada de Zara que está arrasando. Una pieza que no tiene edad, pero que sienta especialmente bien a partir de los 50 porque desprende elegancia pura. Es una pieza midi de tiro alto con cintura elástica y confeccionada en satén que es un básico ideal y duradero en el tiempo ya que es muy atemporal.

Es falda es una apuesta por el 'lujo silencioso' porque tiene estructuras puras y un color neutro. Además, es una opción más que válida para sustituir al manido vestido negro en tus próximas cenas con amigas. Tiene un precio de 25,95 euros, y también se puede encontrar en color negro y en tallas que van de la XS a la XL.

El estilismo que propone la 'influencer' también incluye un jersey básico de color gris pero de cuello redondo y manga larga, también de Zara. El toque casual lo da el calzado, unas deportivas de Adidas, concretamente el modelo 'Samba'.

Por último, y buena amante de la bisutería, ha incluido en este look unos pendientes de cebra a contraste con el look, de la firma 'Strending'. El conjunto es divino. Elegante, pero para nada excesivo. Un look de una mujer con buen gusto que sabe vestirse.