Mónica Naranjo, Melendi, Vanesa Martín, Estopa, Rozalén, Ana Mena, India Martínez, María José Llergo, Oulutonio y Dni d’Santiago son los 10 artistas que veremos desfilar por ‘Acoustic Home’, la nueva serie documental de HBO MAX, cuyo estreno está previsto para el próximo 1 de diciembre. En ella, veremos a estos músicos actuar y reflexionar sobre su vida a través de una serie de entrevistas y charlas con expertos del mundo de la música.

Para presentar este nuevo y emocionante proyecto, todos ellos se reunieron en una velada en Madrid en la que pudimos ver estilismos de todo tipo. Eso sí, si hubo una que nos llamó poderosamente la atención: Mónica Naranjo. La cantante y presentadora eligió para el evento un falso mono de cuero que consiguió acaparar todas las miradas al instante.

Mónica Naranjo apuesta por el falso mono de cuero

Aunque el invierno pasado el cuero ya quiso posicionarse y aterrizó pisando fuerte, ha sido este año cuando ha logrado invadir todas las prendas. En chaquetas de entretiempo, pantalones, monos largos, faldas midi, vestidos… Este tejido de estilo rockero que bien recuerda a la década de los setenta ha conseguido sin demasiado esfuerzo colocarse en lo más alto conforme han ido transcurriendo los meses. ¿La última en rendirse a el? Mónica Naranjo. La cantante, que tiene un estilo muy personal y se atreve con prácticamente todas las tendencias que salen cada temporada, ha lucido un conjunto de cuero que a primera vista nos produce un efecto óptico de un mono.

El ‘total look’ ha demostrado que funciona

Los total looks de cuero (o piel sintética) se han situado como una de las grandes revelaciones de la temporada y se postulan como una opción perfecta tanto para el día como para la noche. La tendencia de vestir de arriba a abajo de cuero ha pasado de ser una elección solo apta para las más atrevidas a convertirse en una primera opción para todas. La presentadora catalana, de 47 años, ha apostado por combinar un pantalón de tiro extra alto con cinturón a juego incorporado y una camisa estructurada con botones. ¿El resultado? Todo un éxito.

Complementos, pocos y sencillos

Como el cuero es ya el auténtico protagonista de su look, Mónica Naranjo no ha añadido apenas complementos llamativos. Únicamente un pequeño collar con detalles de brillantes y forma de corazón. ¿En los pies? Unos stilettos de vinilo, perfectos para estilizar y alargar las piernas.

Y, aunque es cierto que el negro es el color más recurrido y más potente para este invierno, recuerda que las que más saben de moda también apuestan por otros tonos que revestidos de cuero brillan igual o más: granate, verde oliva, berenjena, marrón chocolate… Prueba a fusionar el clásico negro con ellos y acertarás las 24 horas. Ahora sí, sigue bajando y sorpréndete con el look de Mónica.