Poco antes de las doce del mediodía, de este jueves 25 de mayo, la Infanta Sofía aparecía en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Aravaca en Madrid para recibir la confirmación junto al resto de sus compañeros de clase del Colegio Santa María de los Rosales, en el mismo escenario de su primera comunión. Sofía debería haber recibido este sacramento el año que viene pero, al igual que ocurrió con su hermana en el 2021, han decidido adelantar la confirmación un año para que pueda hacerla al mismo tiempo que sus compañeros antes de irse a Gales el próximo curso a estudiar el bachillerato, para seguir los pasos de la princesa Leonor.

La hija menor de los Reyes tiene un estilo muy personal, que siempre nos demuestra en cada una de sus apariciones públicas. La última de ellas hace solo unos días en la graduación de la Princesa de Asturias en su internado en Gales, con un conjunto lavanda de pantalón y top inspiración setentera de la firma The-Are. Sin embargo, este acto religioso requería una mayor formalidad, que la Infanta ha sabido interpretar a la perfección.

No ha habido sorpresas en cuanto al estilismo de Sofía; no esperábamos un look con grandes estridencias, más bien uno de estilo purista y siguiendo las tendencias claves del momento. Y así ha sido. Para este día especial, lleva un original mono rosa fucsia, con abertura delantera y hombreras, con el que presume de un físico muy esbelto. Es de la firma Cayro Woman y tiene un precio de 97,90 euros.

En definitiva un modelito clásico y un zapato elegante. ¡Vamos a analizarlo con precisión!

El look de la Infanta Sofía para recibir la confirmación

Con un estilo que siempre coge las tendencias, la pequeña de los Borbón Ortiz ha estrenado un nuevo estilismo capaz de inspirarnos para cualquier evento de la temporada primaveral. Con su impecable puesta en escena, Sofía nos enseña la mañera más sencilla para triunfar con nuestro look de invitada. Es una de las grandes apuestas del momento: un mono largo sin mangas en uno de los colores más apropiados para le verano: el rosa chillón.

Se trata de una pieza que, siguiendo una fórmula que ya es habitual en los estilismo de la reina Letizia, incluye una abertura en la zona del abdomen. La prenda incluye la manga sisa con hombrera, escote cruzado y espalda cerrada con lazada al cuello. Como casi siempre, no repara demasiado en tacones ya que es realmente más alta que la reina Letizia y la princesa Leonor y ha completado su estilismo con sandalias destalonadas con una tira atada al tobillo en color nude, de tacón bajo y acabadas en punta.

Te dejamos, a continuación, las mejores imágenes de una jornada que será inolvidable para la familia.

