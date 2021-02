La socialité ha posado en su Instagram con un conjunto tan «fácil y cómodo» que ella misma anima a sus seguidoras a que lo copien. ¡Te decimos cómo!

Nunca nos cansaremos nunca de decirlo: Carmen Lomana es una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Su estilo, juvenil, sofisticado y siempre impecable, la han convertido en toda una gran influencer y, a través de su cuenta de Instagram, comparte consejos de belleza, da alguna que otra receta y, sobre todo, sorprende con gratas lecciones de estilo que nos sirven en nuestro día a día. Ella, que de moda entiende (y mucho), sabe de sobra que es una de las mujeres mejor vestidas del panorama nacional. Y no nos extraña, pues sus seguidoras no dudan en recordárselo cada vez que la reina del confinamiento chic sube una publicación a la red social. La última, a modo de regalo a sus fans, con un conjunto de lo más fácil y cómodo que cualquiera puede copiar y triunfar tanto como ella.

«Este conjunto es muy fácil y cómodo. Seguro que todos lo podéis hacer»; explicaba a través de su perfil de Instagram. «Street Style… estilo de calle para el día a día con mocasines leopardo de Scalpers», añadía. Y razón no le faltaba y es que el look de calle con el que posaba la colaboradora esporádica de Espejo Público no podía ser más sencillo de imitar. ¡Cualquiera puede copiarlo con resultados muy similares a los que ella obtiene!

«Fácil y cómodo», así es el look de Carmen Lomana que ya puedes copiar

Se trata de un conjunto de inspiración marinera compuesto por una blazer azul marino con botonadura cruzada, una camisa de corte masculino de rayas blancas y azules y un pantalón pitillo vaquero. Un look que remata de la mejor forma con unos mocasines de estampado de leopardo de Scalpers, que dan un toque rompedor y distintivo a este conjunto tan sumamente sencillo pero tan extremadamente acertado.

Como sabemos que, como nosotras, tú también querrás imitar este estilismo tan básico y favorecedor de Carmen Lomana; hemos decidido rebuscar en las webs más conocidas (y económicas) del momento y seleccionar algunas prendas similares a las que la socialité lleva en su última publicación de la red social. Una tarea que creemos que hemos superado con creces, pues hemos encontrado algunas piezas prácticamente idénticas a las que la influencer ha usado en su look. Chaqueta de H&M, camisa de C&A, jeans de Zara y mocasines de Dorothy Perkins. Todo por menos de 90 euros… ¿En serio te lo vas a pensar?