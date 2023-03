Aunque los bolsos XXL son la tendencia indiscutible esta temporada los bolsos mini tampoco se quedan atrás y es que estos pequeñísimos accesorios se han convertido en uno de los favorito de muchas de nosotras. Estos bolsos, también conocidos como micro bolsos, se caracterizan por su tamaño compacto y su capacidad para transportar lo esencial (y a veces ni eso).

Una de las marcas de bolsos más famosas del mundo, Chanel, ha impulsado esta tendencia con su popular modelo de bolso 'Le Boy' que aunque salió al mercado allá por el 2011 ahora ha sacado una versión mucho más pequeña que nos encanta.

Gucci, por supuesto también se subió a esta moda con su bolso mini, el 'Mini Dionysus' o Louis Vuitton con su 'Nano speedy'. Incluso la gran marca española Loewe también ha contribuido a esta tendencia con su bolso mini 'Puzzle'.

Sin embargo, el causante de la auténtica fiebre por estos bolsos ha sido la marca Jacquemus que con su bolso 'Le chiquito' conquistó todas las amantes de la moda viéndolo por todas partes en el street style. En nuestro país a arrasado también y se lo hemos podido ver colgado a algunas de nuestras famosas favoritas como Estela Grande o Rocio Osorno. Desde ese momento esta tendencia ha seguido su curso y se ha instaurado en todas las casas de moda y no solo eso, sino que ha seguido comprimiendo el tamaño de los bolsos hasta el extremo.

La tendencia de los bolsos mini nació de las grandes casas de lujo y se instauró rápidamente en todas las demás

En general, los bolsos mini son una tendencia que no se va y que seguiremos viendo durante bastante tiempo. Por ello que ya seas una amante de los clásicos o busques algo un poco diferente en esta selección encontrarás 6 bolsos mini para inspirarte.

Siempre está bien tener un bolso mini para un evento más formal o para darle un -pequeño- toque de color a tus estilismos del día a día. No te preocupes si en tu bolso mini no cabe todo lo que sueles llevar y piensa que, por lo menos, no ocupará demasiado espacio en tu armario.

¿Te atreves a hacerte con uno de los que ya son los bolsos más comprados?