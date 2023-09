Recién entrados en el otoño, la agenda de actos sociales está en plena ebullición tanto en España como fuera de nuestra fronteras. Tras la Mercedes Benz Madrid Fashion Week, el calendario de la moda se ha trasladado a Italia con la Semana de la Moda de Milán, donde, como sucedió en la pasarela madrileña, el front row levantó casi tanta expectación como los diseños que se presentaron con las tendencias de la próxima primavera-verano 2024. Los desfiles son el mejor escaparate para captar lo que se lleva, pero no solo el único. A lo largo de estos pasados siete días han sido muchos los eventos donde hemos podido analizar y establecer el ránking de las mejores y peores vestidas de la semana.

Entre los grandes estilismos, hemos podido vivir el duelo de estilo entre la Reina Camilla y Brigitte Macron, en la primera visita de Estado que los Reyes de Inglaterra han hecho tras su coronación. Un viaje, en el que la cena de gala sirvió para ver el poderoso despliegue de joyas de la esposa de Carlos III, con su impresionante collar y pendientes de diamantes y zafiros, pero también los trajes que ambas lucieron en los distintos actos. También otro de los grandes looks de la semana nos lo dejó Corinna Larsen durante su viaje a Nueva York. La que fuera amiga íntima del Rey Juan Carlos se vistió de auténtica lady y triunfó.

De los mejores a los peores looks de la semana entre las celebrities

Pero no todo son grandes looks, también hemos visto más de un patinazo entre la gente que más sabe de moda. Estilismos que son tendencia, pero que no resultan los más favorecedores, como le ocurrió a Rosalía en el desfile de Prada en Milán y en la posterior cena de celebración. O el look de calle que eligió Heidi Klum para pasear por Los Ángeles.

De los mejores a los peores, te hacemos un repaso de esos estilismos que se nos ha quedado clavados en la retina en los pasados siete días. Toma nota de los aciertos y errores, y sigue deslizando para descubrirlos.

1 de 10 Olivia Palermo La influencer siempre nos da lecciones impecables de estilo y se ha adelantado al otoño con este magnífico mix de falda de vuelo midi en negro y jersey de canalé con bolsillos en azul, uno de los colores de la temporada. Un look 10. 2 de 10 Corinna Larsen La examiga del Rey Juan Carlos se visitó como una perfecta lady con su vestido midi en fucsia y complementos en el mismo tono, incluyendo una gran diadema. 3 de 10 Amal Clooney Tras mostrar todo su glamour y elegancia en el pasado Festival de Venecia, la mujer de George Clooney lo ha vuelto a hacer en su salida neoyorkina luciendo un vestido mini de brillos y chaqueta de esmoquin. 4 de 10 Bar Refaeli La modelo apostó en los desfiles de la Semana de la Moda de Milán por el infalible con un vestido-trench negro y complementos en burdeos. 5 de 10 Rania de Jordania La soberana hachemita participó en la Asamblea General de Naciones Unidas y eligió un sencillo y perfecto vestido de cuello camisa, con los complementos más chic. 6 de 10 Rosalía La cantante sigue las tendencias al extremo, pero en esta ocasión no fue su look más favorecido, con este vestido camisa de escote halter blanco y las botas altas de charol en negro. 7 de 10 Lourdes León La hija de Madonna fue la estrella de la fiesta de moda de una revista en Madrid, pero su vestido estampado de transparencias no fue el más acertado. 8 de 10 Naomi Watts La actriz australiana tampoco acertó con su traje total look en negro. 9 de 10 Heidi Klum La mezcla de estampados de animal print del look de de calle de la modelo alemana fue absolutamente fallida. 10 de 10 Victoria Federica La hija de la Infanta Elena es una de las vips presentes en todas las pasarelas. No faltó al desfile de Max Mara en Milán, pero su estilismo de pantalón palazzo y jersey asimétrico de punto, aunque muy moda, no le favorecía.