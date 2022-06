Esta mañana ha tenido lugar en enlace entre Vania Millán y Julián Bayón, una boda preciosa y muy esperada a la que han asistido celebrities e influencers de todo género y que nos han dejado boquiabiertas con sus mejores estilismos.

La que fuera Miss España en 2002 y su marido, el médico estético del momento, se han dado el sí quiero en la famosa iglesia madrileña de San José, en plena calle Alcalá. Sobre los asistentes a la ceremonia se ha hablado mucho, ¿iría el ex cuñado de Vania, Sergio Ramos?La respuesta es no. ¿Aparecería la íntima amiga de la novia Pilar Rubio? Recordemos que Vania Millán y René Ramos estuvieron casados hace tiempo, y que la modelo hizo muy buenas migas con Pilar. Aunque la relación con René se acabó, hoy hemos podido ver a la novia en su gran día apoyada por Pilar Rubio, así es.

La boda de Vania Millán y Julián Bayón nos deja los mejores estilismos de la temporada

En el paseillo del enlace del año hemos podido ver a caras conocidas que no han dejado a nadie indiferentes y que pertenecen al círculo amistoso de la pareja. Elsa Anka, Patricia Santamarina, Alexandra Pereira, Jedet, Daniela Santiago, Carlos Sobera, Pilar Rubio o Ivonne Reyes se han dejado ver con unos estilismos impresionantes. Estos y más invitados han desfilado a las puertas de la iglesia con los looks que reúnen todas las tendencias de la temporada.

Pilar Rubio apareció con un conjunto muy primaveral, un top de transparencias de estilo halter negro con una falda de Chanel muy colorida con estampado en tonos pastel y logotipo.

Vania Millán dejó en las manos de la firma de moda «Love is in the air» su vestido de novia, con el que se veía realmente espectacular. El vestido consiguió sacar lo mejor de ella, una silueta estupenda, una elegancia pasmosa y el mejor peinado para la ocasión un moño del que salía un enorme velo de gasa blanca. El vestido tenía dos tirantes finos un precioso escote corazón formado por un corte muy ceñido. La parte de abajo era de tul con mucho volumen y estaba entero forrado de apliques brillantes muy llamativos.