Desde que el pasado 22 de septiembre diera comienzo el Festival de cine de San Sebastian, no hemos dejado de disfrutar de la presencia de grandes personalidades de la industria del cine, la moda o las redes sociales. Como cada año, Donosti se convierte en el templo del glamour. A sus espaldas queda una estela de flashes que inmortalizan los estilismos de gala de las celebrities más destacadas del momento. La penúltima red carpet de esta 71ª edición, pues esta noche se celebra la gala de clausura, estuvo marcada por algunas tendencias que no podremos pasar por alto en los próximos meses. Analizamos los estilismos de Isabelle Junot, Eugenia Silva, Rocío Crusset...¡y muchas más! ¿Quién conformó el top 3 de las mejor vestidas de la noche? Te lo contamos.

Las tendencias que marcaron la penúltima alfombra roja del Festival San Sebastian 2023

En esta penúltima alfombra roja del Zinemaldia 2023, los escotes pronunciados e infinitos se alzaron como la tendencia más socorrida de la noche. La actriz Andrea Duro sorprendió a los asistentes con un precioso mono que incorporaba dos solapas que cubrían parte de su pecho y se unían a sus elegantes pantalones de corte wide leg a través de dos pequeños botones. Su elección dio lugar a un look explosivo y de gran impacto visual.

Eugenia Silva, por su parte, optó por un vestido con un escote plunging, con tirantes anchos y una falda adornada con flecos brillantes, una creación de Giorgio Armani Privé que reflejaba la sofisticación y la elegancia en su máxima expresión. También Isabelle Junot se sumó a esta tendencia con un vestido de color rosa maquillaje, en el que los bordados, abalorios mini y glitter creaban delicadas flores sobre una base de tul que cubría toda la prenda. Estas elecciones demostraron que los escotes infinitos están aquí para quedarse y seguirán siendo una apuesta segura para las ocasiones especiales.

El brillo, los acabados satinados y el eterno color negro también tuvieron mucho que decir en esta noche de cine. El negro, un clásico que nunca pasa de moda en estos eventos, asomó en muchos de los estilismos del evento. Muchas celebridades confían en su versatilidad y elegancia, y esta ocasión no fue la excepción. Barbara Lennie, Aura Garrido o Marta Ortiz se decantaron por la ausencia de color. No obstante, los vestidos con lentejuelas y pedrería brillaron con luz propia, centelleando bajo el foco de los paparazzi. Disfruta de todos los estilismos en la galería y no te pierdas un detalle.

(Artículo en elaboración)

1 de 9 Isabelle Junot La aristócrata se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche con un vestido en color rosa empolvado con pequeños bordados plateados y dorados que creaban motivos florales a lo largo y ancho de la prenda. Sobre sus hombros la esposa de Álvaro Falcó posó una chaqueta confeccionada en hilo plateado a juego con su bolso de mano adornado con flores 3D. 2 de 9 Andrea Duro La actriz llevó la tendencia de las maxi solapas a otro nivel con este atrevido mono que dejaba parte de su pecho al aire. 3 de 9 Aura Garrido La actriz se decantó por el escote halter y un vestido negro plagado de brillos. Un look sobrio y sin estridencias con el que derrochó elegancia. 4 de 9 Barbara Lennie La actriz apostó por lo clásico con un vestido de escote corazón con encaje. El busto, enmarcado por este balconette rígido, daba paso a una falda con abertura lateral que dejaba ver un forro de satén rosa. 5 de 9 Luisa Mayol El vestido de paillettes efecto mojado se ha convertido en un must de las alfombras rojas de este año y sabemos que permanecerá en alza en 2024. La actriz también apostó por el escote halter de tiras finas. 6 de 9 Marta Ortiz La modelo dejó los vestidos a un lado y se engalanó con un smoking de americana cruzada en color azul marino con solapas negras, pantalón recto y sandalias de tiras negras con acabado vinilo. 7 de 9 María Pombo La influencer, con un vestido de Giorgio Armani, apostó por un sencillo diseño en el tono amarillo que promete ser el rey de la temporada otoñal. Burberry, Givenchy, Bottega Veneta o Etro ya lo vaticinaron en sus últimas colecciones. 8 de 9 Antonia Dell´Atte 9 de 9 Rocío Crusset