Este verano, Paula Echevarría se ha llevado a toda la familia de vacaciones en Marbella y nos ha dejado un sinfín de estilismos para cada ocasión. Algunos perfectos para los planes de día, otros ideales para salir por la noche a bailar a cualquier chiringuito y, como no podía ser de otra manera, trajes de baño de todo tipo. Y es que cada vez que la actriz emprende un viaje, se esmera todo lo que puede por ofrecer una imagen perfecta, ya que es una de las mayores 'it girls' de nuestro país. Nosotras hemos elegido sus mejores looks para inspirarnos.

No cabe duda que la asturiana es la reina de los estilismos más chics de la temporada. Su buen gusto por las prenda de última tendencia y su forma correcta de llevarlas han convertido a Paula en una de nuestras mayores referentes de estilo, y no es para menos, siempre tiene los looks perfectos para cada ocasión.

Durante su escapada a la costa del sol la hemos visto llevar los vestidos más alegres, siempre apostando por aquellos diseños que potencian su característico bronceado y hacen tipazo. Y es que, a sus 46 años, incluso se atreve llevando mini faldas y tops cortos con los que enseña abdomen. Y cuando hablamos de vestidos especiales, no podemos dejar escapar uno de sus favoritos: un vestido de rejilla en naranja y rojo que es toda una explosión de sensualidad.

La gran apuesta de Paula Echevarría: los conjuntos de dos piezas de estilo tropical

Si hay un outfit estrella por el que Paula Echevarría lleva apostando fuerte en las últimas semanas son los conjuntos de dos piezas con print tropical. Hemos visto a la actriz lucir este tipo de looks en varias de sus salidas y su forma de reconvertirlos en pura elegancia es exquisita.

En cuanto a accesorios, es fan confesa del dolor dorado, y sus complementos así lo confirman. No hay nadie que luzca mejor las joyas o un buen bolso como lo hace ella y su forma de completar cualquier estilismo es siempre acertada.

Ahora sí, repasamos los estilismos más inspiradores de la actriz: de los vestidos estampados más alegres, a los bikinis más explosivos.

1 de 9 Con un espectacular vestido de red Se trata del vestido Martina de la firma portuguesa Caio Collection. 2 de 9 Apasionada de los tops y las faldas cortas Cuando hablamos de looks casuales, no hay nada como una falda estampado de estilo boho-chic con volantes. 3 de 9 El vestido de cuadros Vichy que favorece a todas Este vestido de cuadros Vichy, corto, y de tirantes anchos es uno de los más bonitos del verano. 4 de 9 Paula Echevarría se viste de novia en Marbella Firmado por Rosa Clará y precioso con una maravillosa silueta de sirena cuajada de pedrería. 5 de 9 Un diseño negro para la noche Uno de los colores que más le gusta vestir es el negro. Y no es de extrañar porque es un color que le resalta el bronceada. 6 de 9 Muy fan del conjunto de falda y top tropical Otra de sus grandes apuestas son los conjuntos de falda midi y top tropical. Con este tipo de outfit la hemos visto arrasar. 7 de 9 Con vestido de leopardo y aberturas, la opción más explosiva La actriz lleva un precioso vestido 'Wild Dress', de la firma 'Fetiche Suances' que ha combinado con unas clásicas sandalias de tacón. 8 de 9 El bikini metalizado nunca falla Con este traje de baño Paula consiguió subir la temperatura. 9 de 9 La magia del estampado tropical Estamos enamoradas de este vestido veraniego y atrevido y potencia el tono bronceado de la piel.